60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARATAŞ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KARATAŞ Toplam Seçmen 17.913
  • Açılan Sandık 75
  • Kullanılan Oy 15.900
  • Geçerli Oy 15.222
  • Geçersiz Oy 678
  • Katılım Oranı %88.76
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİ BEDRETTİN KARATAŞ cumhuriyet-halk-partisi
ALİ BEDRETTİN
KARATAŞ
%50.34 7.663 Oy
NECİP TOPUZ milliyetci-hareket-partisi
NECİP
TOPUZ
%43.20 6.576 Oy
YÜKSEL BOZOK iyi-parti
YÜKSEL
BOZOK
%2.03 309 Oy
VEJDİ ORAL halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
VEJDİ
ORAL
%1.97 300 Oy
BEKİR SÖMEK yeniden-refah-partisi
BEKİR
SÖMEK
%0.49 75 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.44 67 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.28 43 Oy
Hür Dava Partisi
%0.27 41 Oy
Millet Partisi
%0.23 35 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.22 33 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 17.913
  • Kullanılan Oy 15.890
Cumhuriyet Halk Partisi
%49.37 7.413 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%36.40 5.465 Oy
BAĞIMSIZ
%6.54 982 Oy
İyi Parti
%2.34 351 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%2.21 332 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.55 83 Oy
Zafer Partisi
%0.55 82 Oy
Hür Dava Partisi
%0.44 66 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 49 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.90 5.058
%48.51|5.720
KEMAL ÖZDEMİR 		%0 0 %1.34 158 %0 0 %0 0 %7.25 855
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.86 34.682
%45.67|40.758
KADİR AYDAR 		%0 0 %5.52 4.924 %6.62 5.912 %0.05 49 %3.28 2.926
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%52.85|109.432
EMRAH KOZAY 		%26.15 54.158 %8.55 17.713 %1.66 3.439 %3.12 6.454 %7.67 15.875
FEKE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.34 3.210 %29.54 3.468 %2.61 307 %0 0 %0.03 4 %40.47 4.751
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.97|8.184
KASIM KARAKÖSE 		%31.21 5.325 %17.06 2.910 %0 0 %0 0 %3.76 642
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %14.22 2.216
%44.76|6.975
BEKİR ŞİMŞEK 		%9.72 1.514 %0 0 %25.43 3.963 %5.87 914
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.34|7.663
ALİ BEDRETTİN KARATAŞ 		%43.20 6.576 %2.03 309 %1.97 300 %0 0 %2.46 374
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.63 16.779
%28.06|21.767
MUSTAFA ATLI 		%18.04 13.995 %0 0 %0.07 53 %32.21 24.991
POZANTI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.61 4.975
%38.41|5.080
ALİ AVAN 		%2.54 336 %0 0 %0 0 %21.44 2.836
SAİMBEYLİ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.61 1.188 %22.43 1.958 %5.68 496 %0 0
%27.25|2.379
 %31.03 2.709
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.56 41.152
%40.48|44.357
BİLAL ULUDAĞ 		%7.18 7.869 %0 0 %0.13 147 %14.65 16.047
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.97 121.782
%41.51|158.116
OYA TEKİN 		%0 0 %6.68 25.434 %12.63 48.091 %0.09 332 %7.12 27.125
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10 4.677
%50.38|5.596
AHMET AKTÜRK 		%0 0 %3.93 437 %0 0 %0.09 10 %3.49 388
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.92|5.119
ERDİNÇ ALTIOK 		%34.79 4.352 %11.03 1.380 %0 0 %0 0 %13.27 1.660
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.21 71.101
%40.71|75.737
ALİ DEMİRÇALI 		%0 0 %3.21 5.979 %8.35 15.531 %0.14 253 %9.38 17.458
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83 4.890
%47.21|5.519
 %0 0 %1.74 203 %0 0 %0 0 %9.22 1.078
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.84 33.752
%42.21|37.649
 %0 0 %6.61 5.899 %8.02 7.157 %0 0 %5.32 4.746
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.42|109.619
 %25.71 52.762 %7.72 15.836 %2.07 4.247 %0.74 1.510 %10.34 21.225
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.44 3.415 %29.55 3.427 %3.71 430 %0 0 %0 0 %37.30 4.326
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.31|6.989
 %33.95 5.745 %17.05 2.885 %0 0 %0 0 %7.69 1.301
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.45 2.807
%46.78|7.116
 %12.77 1.943 %0 0 %11.79 1.793 %10.21 1.553
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.37|7.413
 %36.40 5.465 %2.34 351 %2.21 332 %6.54 982 %3.14 471
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %23.41 17.935
%29.25|22.408
 %17.67 13.534 %0 0 %0 0 %29.67 22.728
POZANTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.43|4.805
 %36.34 4.793 %4.54 599 %0 0 %0 0 %22.68 2.991
SAİMBEYLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.88 1.674
%34.31|2.890
 %7.80 657 %0 0 %0 0 %38.01 3.201
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %35.32 38.500
%37.76|41.163
 %8.68 9.465 %0 0 %0.24 259 %18.01 19.629
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.51 119.421
%41.81|158.447
 %0 0 %4.75 18.014 %13.02 49.326 %0.10 361 %8.81 33.380
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.80 4.380
%47.78|5.259
 %0 0 %5.62 619 %0 0 %0 0 %6.80 748
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.45|5.140
 %35.10 4.352 %11.21 1.390 %0 0 %0 0 %12.23 1.517
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.63 67.663
%39.73|73.390
 %0 0 %3.75 6.927 %8.55 15.796 %0 0 %11.35 20.963
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NECİP TOPUZ 7.881 %51.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET YILDIZ 6.986 %45.49
Demokrat Parti
DP 		CENGİZ ÇETİNÖZ 255 %1.66
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN ALİ AYDIN 97 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HÜSEYİN DENİZ 75 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		İSMAİL BARLAS 41 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		ZİDAN BENGÜL 11 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YÜCEL DOĞRUSÖZ 10 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.600 %49.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.136 %46.70
Saadet Partisi
SAADET 		225 %1.47
Demokrat Parti
DP 		214 %1.40
Büyük Birlik Partisi
BBP 		57 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.10
Vatan Partisi
VATAN 		14 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.009 %34.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.513 %31.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.780 %26.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		680 %4.74
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		219 %1.53
Saadet Partisi
SAADET 		59 %0.41
Demokrat Parti
DP 		24 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		10 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		7 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		5 %0.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3 %0.02
Millet Partisi
Millet 		3 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.124 %21.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.062 %20.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.038 %20.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		860 %16.60
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		435 %8.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		418 %8.07
Anavatan Partisi
ANAP 		104 %2.01
Saadet Partisi
SAADET 		101 %1.95
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		39 %0.75
Kaynak: Anadolu Ajansı