YUMURTALIK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.90 5.058
|
%48.51|5.720KEMAL ÖZDEMİR
|%0 0
|%1.34 158
|%0 0
|%0 0
|%7.25 855
|
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.86 34.682
|
%45.67|40.758KADİR AYDAR
|%0 0
|%5.52 4.924
|%6.62 5.912
|%0.05 49
|%3.28 2.926
|
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%52.85|109.432EMRAH KOZAY
|%26.15 54.158
|%8.55 17.713
|%1.66 3.439
|%3.12 6.454
|%7.67 15.875
|
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%27.34 3.210
|%29.54 3.468
|%2.61 307
|%0 0
|%0.03 4
|%40.47 4.751
|
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.97|8.184KASIM KARAKÖSE
|%31.21 5.325
|%17.06 2.910
|%0 0
|%0 0
|%3.76 642
|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%14.22 2.216
|
%44.76|6.975BEKİR ŞİMŞEK
|%9.72 1.514
|%0 0
|%25.43 3.963
|%5.87 914
|
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.34|7.663ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|%43.20 6.576
|%2.03 309
|%1.97 300
|%0 0
|%2.46 374
|
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.63 16.779
|
%28.06|21.767MUSTAFA ATLI
|%18.04 13.995
|%0 0
|%0.07 53
|%32.21 24.991
|
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%37.61 4.975
|
%38.41|5.080ALİ AVAN
|%2.54 336
|%0 0
|%0 0
|%21.44 2.836
|
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%13.61 1.188
|%22.43 1.958
|%5.68 496
|%0 0
|
%27.25|2.379
|%31.03 2.709
|
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%37.56 41.152
|
%40.48|44.357BİLAL ULUDAĞ
|%7.18 7.869
|%0 0
|%0.13 147
|%14.65 16.047
|
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.97 121.782
|
%41.51|158.116OYA TEKİN
|%0 0
|%6.68 25.434
|%12.63 48.091
|%0.09 332
|%7.12 27.125
|
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.10 4.677
|
%50.38|5.596AHMET AKTÜRK
|%0 0
|%3.93 437
|%0 0
|%0.09 10
|%3.49 388
|
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%40.92|5.119ERDİNÇ ALTIOK
|%34.79 4.352
|%11.03 1.380
|%0 0
|%0 0
|%13.27 1.660
|
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.21 71.101
|
%40.71|75.737ALİ DEMİRÇALI
|%0 0
|%3.21 5.979
|%8.35 15.531
|%0.14 253
|%9.38 17.458
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.83 4.890
|
%47.21|5.519
|%0 0
|%1.74 203
|%0 0
|%0 0
|%9.22 1.078
|
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.84 33.752
|
%42.21|37.649
|%0 0
|%6.61 5.899
|%8.02 7.157
|%0 0
|%5.32 4.746
|
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.42|109.619
|%25.71 52.762
|%7.72 15.836
|%2.07 4.247
|%0.74 1.510
|%10.34 21.225
|
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%29.44 3.415
|%29.55 3.427
|%3.71 430
|%0 0
|%0 0
|%37.30 4.326
|
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%41.31|6.989
|%33.95 5.745
|%17.05 2.885
|%0 0
|%0 0
|%7.69 1.301
|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%18.45 2.807
|
%46.78|7.116
|%12.77 1.943
|%0 0
|%11.79 1.793
|%10.21 1.553
|
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.37|7.413
|%36.40 5.465
|%2.34 351
|%2.21 332
|%6.54 982
|%3.14 471
|
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%23.41 17.935
|
%29.25|22.408
|%17.67 13.534
|%0 0
|%0 0
|%29.67 22.728
|
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%36.43|4.805
|%36.34 4.793
|%4.54 599
|%0 0
|%0 0
|%22.68 2.991
|
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%19.88 1.674
|
%34.31|2.890
|%7.80 657
|%0 0
|%0 0
|%38.01 3.201
|
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%35.32 38.500
|
%37.76|41.163
|%8.68 9.465
|%0 0
|%0.24 259
|%18.01 19.629
|
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.51 119.421
|
%41.81|158.447
|%0 0
|%4.75 18.014
|%13.02 49.326
|%0.10 361
|%8.81 33.380
|
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.80 4.380
|
%47.78|5.259
|%0 0
|%5.62 619
|%0 0
|%0 0
|%6.80 748
|
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%41.45|5.140
|%35.10 4.352
|%11.21 1.390
|%0 0
|%0 0
|%12.23 1.517
|
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.63 67.663
|
%39.73|73.390
|%0 0
|%3.75 6.927
|%8.55 15.796
|%0 0
|%11.35 20.963
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|TÜRKEŞ FİLİK
|6.244
|%49.58
|
|ERDİNÇ ALTIOK
|5.693
|%45.20
|
|MUSTAFA KARA
|451
|%3.58
|
|ŞERAFETTİN ÖZÖZEN
|87
|%0.69
|
|FATİH ÇABUK
|61
|%0.48
|
|HACI ATMACA
|41
|%0.33
|
|KEMAL YILDIRIM
|7
|%0.06
|
|İSMAİL BOLCAL
|6
|%0.05
|
|MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
|5
|%0.04
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|TÜRKEŞ FİLİK
|4.527
|%36.96
|
|TURGUT ERİŞMEN
|4.004
|%32.69
|
|DURAN GÖÇER
|2.750
|%22.45
|
|HABİP SALIÇ
|829
|%6.77
|
|HALİL TERAL
|87
|%0.71
|
|HASAN HÜSEYİN SOLAK
|23
|%0.19
|
|ERMAN KOÇAK
|15
|%0.12
|
|MEHMET ATAMAN
|13
|%0.11
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|TURGUT ERİŞMEN
|1.361
|%42.46
|
|HABİP SALIÇ
|1.153
|%35.98
|
|FATİH ERZİN
|651
|%20.31
|
|ÖZLER SALIÇ
|23
|%0.72
|
|MEHMET TARAÇ
|12
|%0.37
|
|GONCA NEŞE ARPACI
|5
|%0.16