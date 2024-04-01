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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 80.529
  • Açılan Sandık 250
  • Kullanılan Oy 57.502
  • Geçerli Oy 54.547
  • Geçersiz Oy 2.955
  • Katılım Oranı %71.41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

RAHMİ METİN adalet-ve-kalkinma-partisi
RAHMİ
METİN
%54.70 29.839 Oy
CEMİL ÇOLAK yeniden-refah-partisi
CEMİL
ÇOLAK
%17.75 9.684 Oy
NECATİ TOPALOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
NECATİ
TOPALOĞLU
%12.14 6.623 Oy
KÖKSAL TOPTAN iyi-parti
KÖKSAL
TOPTAN
%6.45 3.516 Oy
MUHAMMET YILDIZ saadet-partisi
MUHAMMET
YILDIZ
%2.84 1.551 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%2.26 1.232 Oy
Zafer Partisi
%2.12 1.159 Oy
Memleket Partisi
%0.43 234 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 175 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.18 97 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 80.529
  • Kullanılan Oy 57.467
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.85 25.492 Oy
Yeniden Refah Partisi
%16.98 9.242 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.25 7.756 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.42 3.491 Oy
İyi Parti
%5.04 2.742 Oy
Saadet Partisi
%3.02 1.643 Oy
Zafer Partisi
%2.56 1.394 Oy
Büyük Birlik Partisi
%2.04 1.110 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.46 796 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.95 5.080
%34.62|5.505
ENVER ATAGÜN 		%3.97 631 %1.19 190 %0.09 14 %0 0 %28.19 4.482
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.20|716
ÖMER ALTUN 		%32.85 434 %9.61 127 %0.91 12 %0 0 %0 0 %2.42 32
ÇAYELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.01 5.260 %3.15 385
%46.41|5.676
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 		%0 0 %0 0 %0.72 88 %6.71 820
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.96|1.224
ŞABAN KALÇA 		%0 0 %27.13 773 %0.95 27 %0 0 %0 0 %28.96 825
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 2.660
%57.43|4.249
ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU 		%1.76 130 %4.26 315 %0 0 %0 0 %0.61 45
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.36|3.421
RIFAT ÖZER 		%11.39 546 %0 0 %2.50 120 %0 0 %2.94 141 %11.81 566
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.47|612
HALİM KAZİM BEKAR 		%34.39 348 %1.78 18 %0.30 3 %0 0 %1.78 18 %1.28 13
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.14|832
ABDİ EKŞİ 		%0 0 %36.90 528 %1.05 15 %0 0 %2.10 30 %1.82 26
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.57|2.538
SAFFET METE 		%0 0 %22.22 788 %1.44 51 %0 0 %0 0 %4.77 169
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.20|1.591
MEHMET YILMAZ 		%0 0 %2.73 96 %7.10 250 %0 0 %0 0 %44.97 1.583
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|29.839
RAHMİ METİN 		%12.14 6.623 %0 0 %6.45 3.516 %0.18 97 %0 0 %26.53 14.472
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.77 3.365
%50.66|4.902
NEŞET ÇAKIR 		%10.71 1.036 %0.93 90 %0.18 17 %0 0 %2.76 267
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.99|925
HAMZA SARUHAN 		%0 0 %36.64 565 %0.65 10 %0 0 %0 0 %2.72 42
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.23|1.261
ALAETTİN SERDAR 		%0 0 %0 0 %0.84 16 %0 0 %0 0 %32.93 627
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.54 750 %0 0
%64.25|1.481
MUSTAFA ÇALIŞKAN 		%0.56 13 %0 0 %0 0 %2.65 61
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.15|1.027
MUSA SUREYYA BALCI 		%0 0 %0 0 %2.09 42 %0 0 %0 0 %46.76 939
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.02|1.096
HASAN KARA 		%0 0 %0 0 %4.77 83 %0 0 %0 0 %32.20 560
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.73|804
RAMAZAN TOPÇU 		%0 0 %1.50 22 %0 0 %0 0 %41.18 605 %2.59 38
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.86 5.184
%33.63|5.306
 %7.53 1.188 %4.20 663 %0.10 16 %0 0 %21.68 3.420
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10|562
 %29.59 395 %12.66 169 %0.75 10 %0 0 %0 0 %14.91 199
ÇAYELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.73|5.313
 %6.36 773 %38.49 4.676 %0 0 %0 0 %0 0 %11.42 1.388
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83|1.186
 %0 0 %26.28 745 %0 0 %0 0 %0 0 %31.89 904
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.44 2.536
%53.18|3.916
 %3.90 287 %6.98 514 %0 0 %0 0 %1.49 110
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.23|2.929
 %11.39 554 %14.89 724 %0 0 %0 0 %0 0 %13.49 656
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.10|571
 %38.70 387 %2.60 26 %0 0 %0 0 %0 0 %1.60 16
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.95|727
 %13.24 189 %33.08 472 %0 0 %0 0 %0 0 %2.73 39
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.86|2.190
 %0 0 %24.92 882 %0 0 %0 0 %0 0 %13.22 468
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.308
 %0 0 %11.02 385 %6.64 232 %0 0 %0 0 %44.89 1.568
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85|25.492
 %14.25 7.756 %6.42 3.491 %5.04 2.742 %0 0 %0 0 %27.44 14.934
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.22 3.138
%45.73|4.453
 %15.48 1.507 %2.39 233 %0 0 %0 0 %4.18 407
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.72|899
 %0 0 %39.45 604 %0 0 %0 0 %0 0 %1.83 28
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.01|1.043
 %0 0 %7.81 148 %0 0 %0 0 %0 0 %37.18 705
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.94 797 %0 0
%60.81|1.387
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.25 97
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27|904
 %0 0 %35.05 700 %2.55 51 %0 0 %0 0 %17.13 342
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.29|1.016
 %0 0 %9.98 174 %0 0 %0 0 %0 0 %31.73 553
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.70|752
 %0 0 %4.77 68 %0 0 %0 0 %42.54 607 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RAHMİ METİN 35.761 %72.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYHAN AKYÜZ 6.536 %13.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		YAKUP ÖZKAN 3.314 %6.76
Saadet Partisi
SAADET 		MUHAMMET KAÇAR 2.715 %5.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		YUNUS BAYRAKTAR 196 %0.40
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		KEMAL PEHLİVANLAR 184 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		SAVAŞ SARI 155 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		SALİH ÖKSÜZ 136 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL BAKIRCI 22.473 %47.02
Anavatan Partisi
ANAP 		KENAN BIYIK 19.977 %41.80
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN UZUN 1.733 %3.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		REMZİ KAZMAZ 1.566 %3.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CEVAT ÇİÇEK 1.141 %2.39
Demokrat Parti
DP 		ZELKİF AKGÜL 547 %1.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		ASIM BEŞİKCİ 164 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET EMİN KOÇ 120 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		TUNÇ TATOĞLU 44 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 27 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.376 %59.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.447 %15.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.439 %13.03
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.278 %6.63
Saadet Partisi
SAADET 		2.422 %4.90
Demokratik Sol Parti
DSP 		162 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		150 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		144 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.371 %66.80
Saadet Partisi
SAADET 		10.672 %19.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.256 %7.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.321 %5.94
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		98 %0.18
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		92 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		91 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		42 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.473 %47.31
Anavatan Partisi
ANAP 		16.810 %35.39
Saadet Partisi
SAADET 		2.554 %5.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.383 %5.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.059 %4.33
Demokrat Parti
DP 		768 %1.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		283 %0.60
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		176 %0.37
Kaynak: Anadolu Ajansı