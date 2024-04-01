60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇAYELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇAYELİ Toplam Seçmen 16.553
  • Açılan Sandık 58
  • Kullanılan Oy 12.672
  • Geçerli Oy 12.229
  • Geçersiz Oy 443
  • Katılım Oranı %76.55
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ milliyetci-hareket-partisi
İSMAİL HAKKI
ÇİFTÇİ
%46.41 5.676 Oy
İSHAK KARAHAN adalet-ve-kalkinma-partisi
İSHAK
KARAHAN
%43.01 5.260 Oy
HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU cumhuriyet-halk-partisi
HÜSAMETTİN
ÖZDEMİROĞLU
%3.15 385 Oy
ALİ HALİTOĞLU yeniden-refah-partisi
ALİ
HALİTOĞLU
%2.98 364 Oy
ZAHİDE BOSTAN zafer-partisi
ZAHİDE
BOSTAN
%1.62 198 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.56 191 Oy
BAĞIMSIZ
%0.46 56 Oy
Demokrat Parti
%0.38 47 Oy
BAĞIMSIZ
%0.26 32 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.16 20 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 16.553
  • Kullanılan Oy 12.660
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.73 5.313 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%38.49 4.676 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.36 773 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.87 592 Oy
Zafer Partisi
%2.19 266 Oy
Saadet Partisi
%1.88 229 Oy
Demokrat Parti
%1.21 147 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.67 82 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.44 53 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.95 5.080
%34.62|5.505
ENVER ATAGÜN 		%3.97 631 %1.19 190 %0.09 14 %0 0 %28.19 4.482
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.20|716
ÖMER ALTUN 		%32.85 434 %9.61 127 %0.91 12 %0 0 %0 0 %2.42 32
ÇAYELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.01 5.260 %3.15 385
%46.41|5.676
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 		%0 0 %0 0 %0.72 88 %6.71 820
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.96|1.224
ŞABAN KALÇA 		%0 0 %27.13 773 %0.95 27 %0 0 %0 0 %28.96 825
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 2.660
%57.43|4.249
ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU 		%1.76 130 %4.26 315 %0 0 %0 0 %0.61 45
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.36|3.421
RIFAT ÖZER 		%11.39 546 %0 0 %2.50 120 %0 0 %2.94 141 %11.81 566
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.47|612
HALİM KAZİM BEKAR 		%34.39 348 %1.78 18 %0.30 3 %0 0 %1.78 18 %1.28 13
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.14|832
ABDİ EKŞİ 		%0 0 %36.90 528 %1.05 15 %0 0 %2.10 30 %1.82 26
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.57|2.538
SAFFET METE 		%0 0 %22.22 788 %1.44 51 %0 0 %0 0 %4.77 169
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.20|1.591
MEHMET YILMAZ 		%0 0 %2.73 96 %7.10 250 %0 0 %0 0 %44.97 1.583
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|29.839
RAHMİ METİN 		%12.14 6.623 %0 0 %6.45 3.516 %0.18 97 %0 0 %26.53 14.472
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.77 3.365
%50.66|4.902
NEŞET ÇAKIR 		%10.71 1.036 %0.93 90 %0.18 17 %0 0 %2.76 267
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.99|925
HAMZA SARUHAN 		%0 0 %36.64 565 %0.65 10 %0 0 %0 0 %2.72 42
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.23|1.261
ALAETTİN SERDAR 		%0 0 %0 0 %0.84 16 %0 0 %0 0 %32.93 627
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.54 750 %0 0
%64.25|1.481
MUSTAFA ÇALIŞKAN 		%0.56 13 %0 0 %0 0 %2.65 61
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.15|1.027
MUSA SUREYYA BALCI 		%0 0 %0 0 %2.09 42 %0 0 %0 0 %46.76 939
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.02|1.096
HASAN KARA 		%0 0 %0 0 %4.77 83 %0 0 %0 0 %32.20 560
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.73|804
RAMAZAN TOPÇU 		%0 0 %1.50 22 %0 0 %0 0 %41.18 605 %2.59 38
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.86 5.184
%33.63|5.306
 %7.53 1.188 %4.20 663 %0.10 16 %0 0 %21.68 3.420
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10|562
 %29.59 395 %12.66 169 %0.75 10 %0 0 %0 0 %14.91 199
ÇAYELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.73|5.313
 %6.36 773 %38.49 4.676 %0 0 %0 0 %0 0 %11.42 1.388
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83|1.186
 %0 0 %26.28 745 %0 0 %0 0 %0 0 %31.89 904
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.44 2.536
%53.18|3.916
 %3.90 287 %6.98 514 %0 0 %0 0 %1.49 110
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.23|2.929
 %11.39 554 %14.89 724 %0 0 %0 0 %0 0 %13.49 656
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.10|571
 %38.70 387 %2.60 26 %0 0 %0 0 %0 0 %1.60 16
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.95|727
 %13.24 189 %33.08 472 %0 0 %0 0 %0 0 %2.73 39
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.86|2.190
 %0 0 %24.92 882 %0 0 %0 0 %0 0 %13.22 468
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.308
 %0 0 %11.02 385 %6.64 232 %0 0 %0 0 %44.89 1.568
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85|25.492
 %14.25 7.756 %6.42 3.491 %5.04 2.742 %0 0 %0 0 %27.44 14.934
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.22 3.138
%45.73|4.453
 %15.48 1.507 %2.39 233 %0 0 %0 0 %4.18 407
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.72|899
 %0 0 %39.45 604 %0 0 %0 0 %0 0 %1.83 28
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.01|1.043
 %0 0 %7.81 148 %0 0 %0 0 %0 0 %37.18 705
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.94 797 %0 0
%60.81|1.387
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.25 97
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27|904
 %0 0 %35.05 700 %2.55 51 %0 0 %0 0 %17.13 342
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.29|1.016
 %0 0 %9.98 174 %0 0 %0 0 %0 0 %31.73 553
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.70|752
 %0 0 %4.77 68 %0 0 %0 0 %42.54 607 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 5.562 %49.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA BALTACI 4.649 %41.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MELİHA ÇOMOĞLU 659 %5.88
Saadet Partisi
SAADET 		HAMZA YILANCI 302 %2.70
Demokratik Sol Parti
DSP 		SİNEM MARANGOZ 15 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÜMİT NEBİOĞLU 14 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ATİLLA ESMEN 6.992 %54.88
Saadet Partisi
SAADET 		İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 4.090 %32.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CİHAN CİHANGİR 1.345 %10.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AYHAN GÜMÜŞLER 258 %2.02
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NESİN TAYLAN 56 %0.44
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.065 %45.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.744 %42.46
İyi Parti
İYİ PARTİ 		876 %7.84
Saadet Partisi
SAADET 		422 %3.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		26 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		21 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.191 %57.11
Saadet Partisi
SAADET 		3.438 %27.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.493 %11.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		350 %2.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		66 %0.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		54 %0.43
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.339 %45.45
Anavatan Partisi
ANAP 		4.123 %35.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.014 %8.63
Demokrat Parti
DP 		610 %5.19
Saadet Partisi
SAADET 		426 %3.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		199 %1.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		35 %0.30
Kaynak: Anadolu Ajansı