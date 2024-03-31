|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
|METE METİNYURT
|312
|%30.86
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %95.80
|0
|%0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %27.27
|FATİH DÜZ
|135
|%31.69
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN ÖZDEMİR
|1374
|%42.53
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %81.82
|RESÜL TEKİN
|711
|%36.69
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %47.06
|İBRAHİM YANIK
|830
|%15.48
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
|BARIŞ GÜDÜK
|1677
|%59.66
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %84.09
|HASAN ALİ KODAL
|339
|%4.44
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %25.00
|NECMİ MERT
|20
|%3.16
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT YILMAZ
|1234
|%21.70
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.74
|0
|%0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|UĞUR ERASLAN
|1731
|%38.16
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %4.76
|YAŞAR İBAŞ
|57
|%35.85
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|EROL ÇELİK
|250
|%16.23
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM HAMZAOĞLU
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇETİN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSLAM PEKDEMİR
|209
|%11.56
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI GASİM AKILLI
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ÖNAL
|0
|%0
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