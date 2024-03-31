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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:25
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 116
  • Kazandığı Belde Sayısı 41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%60.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%17.79
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %53.33
METE METİNYURT 312 %30.86 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %95.80
0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %27.27
FATİH DÜZ 135 %31.69 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN ÖZDEMİR 1374 %42.53 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %81.82
RESÜL TEKİN 711 %36.69 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %47.06
İBRAHİM YANIK 830 %15.48 Detay
EYNESİL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %59.09
BARIŞ GÜDÜK 1677 %59.66 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %84.09
HASAN ALİ KODAL 339 %4.44 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %25.00
NECMİ MERT 20 %3.16 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT YILMAZ 1234 %21.70 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.74
0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
UĞUR ERASLAN 1731 %38.16 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %4.76
YAŞAR İBAŞ 57 %35.85 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %88.89
EROL ÇELİK 250 %16.23 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM HAMZAOĞLU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇETİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSLAM PEKDEMİR 209 %11.56 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HACI GASİM AKILLI 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ÖNAL 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı