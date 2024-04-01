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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DERİK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DERİK Toplam Seçmen 37.995
  • Açılan Sandık 150
  • Kullanılan Oy 29.140
  • Geçerli Oy 27.575
  • Geçersiz Oy 1.565
  • Katılım Oranı %76.69
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SONGÜL ÖZBAHÇECİ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SONGÜL
ÖZBAHÇECİ
%60.90 16.792 Oy
FARUK NECİMOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
FARUK
NECİMOĞLU
%29.20 8.052 Oy
SABRİ DİNÇ hur-dava-partisi
SABRİ
DİNÇ
%2.99 825 Oy
ALİCAN IŞIK cumhuriyet-halk-partisi
ALİCAN
IŞIK
%1.84 507 Oy
ALİ TUNÇ bagimsiz
ALİ
TUNÇ
%1.64 453 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%1.49 411 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.25 344 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.36 98 Oy
Saadet Partisi
%0.13 37 Oy
Hak ve Özgürlükler Partisi
%0.12 32 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 37.995
  • Kullanılan Oy 29.163
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%64.49 17.688 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%22.91 6.283 Oy
Hür Dava Partisi
%3.57 980 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.51 689 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.46 675 Oy
İyi Parti
%2.01 550 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.18 325 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.31 85 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.16 45 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.49 27.312 %5.40 4.404 %0 0 %1.06 861
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK 		%1.36 1.106 %15.70 12.803
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60 5.828 %0.79 106 %0 0 %0.60 80
%49.06|6.559
ASYA GEZER 		%0 0 %5.95 795
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 8.052 %1.84 507 %0 0 %0 0
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 		%1.64 453 %6.42 1.771
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70 16.408 %2.79 3.116 %0 0 %0.52 586
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK 		%0 0 %11.41 12.733
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 6.231 %2.24 380 %0 0 %0.94 160
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK 		%0.50 85 %8.43 1.432
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.51 12.840 %0 0 %45.13 23.646
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.78 6.750 %2.28 1.115 %0 0 %0 0
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 		%2.37 1.162 %6.19 3.035
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.65 1.876 %0 0 %32.39 2.369
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ 		%2.00 243 %0 0 %1.09 132 %43.25 5.248 %0 0 %4.09 496
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR 		%0.82 52 %0 0 %0 0 %23.51 1.491 %0 0 %22.50 1.427
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 25.873 %5.08 4.124 %0 0 %1.31 1.060
%40.80|33.102
 %5.40 4.384 %15.52 12.592
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.76 5.233 %1.06 139 %0.37 49 %0.70 92
%52.36|6.891
 %0 0 %5.75 757
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.91 6.283 %2.51 689 %0 0 %2.01 550
%64.49|17.688
 %0 0 %8.09 2.219
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.15 15.741 %3.13 3.484 %0 0 %0.45 496
%67.62|75.240
 %0.19 206 %14.47 16.095
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.58 5.500 %3.31 559 %0 0 %1.27 214
%53.74|9.073
 %0 0 %9.11 1.538
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01|16.592
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.45 14.225 %0 0 %40.32 20.898
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.64 6.641 %2.46 1.196 %0 0 %0.43 209
%76.56|37.281
 %0 0 %6.92 3.368
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92|3.040
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.44 1.990 %0 0 %30.64 2.222
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.753
 %3.69 442 %0 0 %1.78 213 %42.42 5.083 %0 0 %4.11 492
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.14|2.999
 %0.82 52 %0 0 %0 0 %24.85 1.581 %0 0 %27.19 1.730
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		MÜLKİYE ESMEZ 19.944 %69.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ŞEYHMUS NECİMOĞLU 8.080 %28.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ORHAN ÇAPLIK 576 %2.00
Saadet Partisi
SAADET 		SERDAR YAVUZ 90 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEYDİ AHMET KARACA 41 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		ÇAĞLAR DEMİREL 6.143 %76.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KENAN ÖZAYDİN 1.734 %21.53
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 85 %1.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NURETTİN SUT 45 %0.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FATMA ORAL 31 %0.38
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET TAN 17 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		19.262 %67.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.998 %27.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.196 %4.18
Saadet Partisi
SAADET 		88 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		42 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		17.828 %63.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.354 %29.96
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		730 %2.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		584 %2.09
Bağımsız
BĞMSZ 		221 %0.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		90 %0.32
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		55 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		6.102 %77.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.658 %20.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		50 %0.63
Saadet Partisi
SAADET 		35 %0.44
Bağımsız
BĞMSZ 		34 %0.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		29 %0.37
Kaynak: Anadolu Ajansı