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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DARGEÇİT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DARGEÇİT Toplam Seçmen 18.451
  • Açılan Sandık 80
  • Kullanılan Oy 14.462
  • Geçerli Oy 13.368
  • Geçersiz Oy 1.094
  • Katılım Oranı %78.38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ASYA GEZER halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ASYA
GEZER
%49.06 6.559 Oy
MEHMET CÜNEYT AKSOY adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET CÜNEYT
AKSOY
%43.60 5.828 Oy
ABDURRAHMAN SEYHAN hur-dava-partisi
ABDURRAHMAN
SEYHAN
%4.41 590 Oy
MUSTAFA BULUT cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
BULUT
%0.79 106 Oy
SALİH KORKMAZ iyi-parti
SALİH
KORKMAZ
%0.60 80 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.57 76 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.40 53 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.24 32 Oy
Saadet Partisi
%0.23 31 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.10 13 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 18.451
  • Kullanılan Oy 14.446
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%52.36 6.891 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.76 5.233 Oy
Hür Dava Partisi
%4.22 556 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.06 139 Oy
İyi Parti
%0.70 92 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.65 86 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.37 49 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.31 41 Oy
Saadet Partisi
%0.16 21 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.49 27.312 %5.40 4.404 %0 0 %1.06 861
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK 		%1.36 1.106 %15.70 12.803
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60 5.828 %0.79 106 %0 0 %0.60 80
%49.06|6.559
ASYA GEZER 		%0 0 %5.95 795
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.20 8.052 %1.84 507 %0 0 %0 0
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 		%1.64 453 %6.42 1.771
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70 16.408 %2.79 3.116 %0 0 %0.52 586
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK 		%0 0 %11.41 12.733
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 6.231 %2.24 380 %0 0 %0.94 160
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK 		%0.50 85 %8.43 1.432
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.51 12.840 %0 0 %45.13 23.646
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.78 6.750 %2.28 1.115 %0 0 %0 0
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 		%2.37 1.162 %6.19 3.035
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.65 1.876 %0 0 %32.39 2.369
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ 		%2.00 243 %0 0 %1.09 132 %43.25 5.248 %0 0 %4.09 496
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR 		%0.82 52 %0 0 %0 0 %23.51 1.491 %0 0 %22.50 1.427
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 25.873 %5.08 4.124 %0 0 %1.31 1.060
%40.80|33.102
 %5.40 4.384 %15.52 12.592
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.76 5.233 %1.06 139 %0.37 49 %0.70 92
%52.36|6.891
 %0 0 %5.75 757
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.91 6.283 %2.51 689 %0 0 %2.01 550
%64.49|17.688
 %0 0 %8.09 2.219
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.15 15.741 %3.13 3.484 %0 0 %0.45 496
%67.62|75.240
 %0.19 206 %14.47 16.095
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.58 5.500 %3.31 559 %0 0 %1.27 214
%53.74|9.073
 %0 0 %9.11 1.538
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01|16.592
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.45 14.225 %0 0 %40.32 20.898
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.64 6.641 %2.46 1.196 %0 0 %0.43 209
%76.56|37.281
 %0 0 %6.92 3.368
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92|3.040
 %0 0 %0 0 %0 0 %27.44 1.990 %0 0 %30.64 2.222
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.753
 %3.69 442 %0 0 %1.78 213 %42.42 5.083 %0 0 %4.11 492
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.14|2.999
 %0.82 52 %0 0 %0 0 %24.85 1.581 %0 0 %27.19 1.730
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET CÜNEYT AKSOY 6.630 %50.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		AHMET İNCİ 5.966 %45.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SEYFEDDİN DOĞAN 159 %1.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUHAMMED GÜNEL 126 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		İDRİS YÜCEL 39 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CAN AKIN 11 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		ZEYNEP SİPCİK 7.281 %60.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET DURSUN 4.058 %33.53
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		ABDURRAHMAN SEYHAN 565 %4.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA BULUT 69 %0.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SERKAN ARAZ 67 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		İDRİS YÜCEL 63 %0.52
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.212 %48.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.018 %46.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		257 %1.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		128 %0.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		7.078 %59.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.983 %33.21
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		548 %4.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		103 %0.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		101 %0.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		70 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		51 %0.43
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		34 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		25 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.350 %41.20
Saadet Partisi
SAADET 		1.622 %28.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.333 %23.37
Demokrat Parti
DP 		309 %5.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		63 %1.10
Anavatan Partisi
ANAP 		27 %0.47
Kaynak: Anadolu Ajansı