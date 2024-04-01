ÖZBAĞ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.86|373YILMAZ KILIÇ
|%0.46 3
|%41.62 273
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.07 7
|
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.19 823
|
%45.10|901ŞÜKRÜ TURGUT
|%12.01 240
|%0.45 9
|%0 0
|%0 0
|%1.25 25
|
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.05 631
|%27.21 591
|
%32.23|700MUSA CEYLAN
|%10.73 233
|%0 0
|%0 0
|%0.78 17
|
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.75|2.248HASAN HAKANOĞLU
|%4.12 186
|%43.42 1.962
|%0.75 34
|%0 0
|%0 0
|%1.97 89
|
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.92|6.283EMRE DEMİRCİ
|%44.34 5.366
|%0 0
|%1.53 185
|%0 0
|%0.46 56
|%1.75 212
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.42 26.462
|
%52.86|37.377SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|%0 0
|%2.82 1.994
|%1.23 872
|%0.21 152
|%5.45 3.850
|
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.85 628
|%16.17 1.293
|%26.86 2.148
|%17.37 1.389
|%0 0
|%0 0
|%31.75 2.539
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%1.43 24
|%33.83 566
|%10.28 172
|%0 0
|%0 0
|%54.45 911
|
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.79 240
|%20.36 260
|
%27.64|353ERDOĞAN TEKELİ
|%6.42 82
|%0 0
|%0 0
|%26.78 342
|
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%9.42 207
|%40.81 897
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%49.77 1.094
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.00|318
|%2.16 14
|%40.06 260
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.78 57
|
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.54 767
|
%43.67|869
|%16.33 325
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.46 29
|
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.22|670
|%30.62 657
|%29.54 634
|%7.32 157
|%0 0
|%0 0
|%1.30 28
|
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.76|2.028
|%7.02 318
|%43.41 1.967
|%1.68 76
|%0 0
|%0 0
|%3.13 142
|
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.00|6.119
|%43.29 5.193
|%0 0
|%2.55 306
|%0 0
|%0 0
|%3.16 379
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.53 26.575
|
%47.19|33.412
|%0 0
|%5.34 3.778
|%1.75 1.236
|%0 0
|%8.20 5.806
|
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.71 849
|%16.95 1.344
|
%27.00|2.140
|%15.66 1.241
|%0 0
|%0 0
|%29.68 2.353
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%4.37 72
|
%37.24|613
|%10.15 167
|%0 0
|%0 0
|%48.24 794
|
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.78 277
|%21.86 278
|
%27.12|345
|%6.13 78
|%0 0
|%0 0
|%23.11 294
|
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%12.83 279
|%39.47 858
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.70 1.037
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|RASİM ARAZAY
|1.497
|%62.82
|
|NAZMİ AY
|828
|%34.75
|
|HAYATİ BEYAZİT
|41
|%1.72
|
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|17
|%0.71
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NAZMİ AY
|1.073
|%45.35
|
|ALİ EKİCİ
|982
|%41.50
|
|SAHİR DURAK
|287
|%12.13
|
|RAMAZAN YÜCEL
|24
|%1.01