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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MUCUR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MUCUR Toplam Seçmen 9.836
  • Açılan Sandık 34
  • Kullanılan Oy 8.390
  • Geçerli Oy 7.997
  • Geçersiz Oy 393
  • Katılım Oranı %85.30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİ ŞAHİN buyuk-birlik-partisi
ALİ
ŞAHİN
%27.26 2.180 Oy
FATİH YILDIRIM milliyetci-hareket-partisi
FATİH
YILDIRIM
%26.86 2.148 Oy
IŞIK ŞİMŞEK iyi-parti
IŞIK
ŞİMŞEK
%17.37 1.389 Oy
MERYEM FIKIRKOCA cumhuriyet-halk-partisi
MERYEM
FIKIRKOCA
%16.17 1.293 Oy
OSMAN DEMİR adalet-ve-kalkinma-partisi
OSMAN
DEMİR
%7.85 628 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%3.51 281 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.53 42 Oy
Saadet Partisi
%0.36 29 Oy
Hür Dava Partisi
%0.09 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 9.836
  • Kullanılan Oy 8.391
Milliyetçi Hareket Partisi
%27.00 2.140 Oy
Büyük Birlik Partisi
%24.74 1.961 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.95 1.344 Oy
İyi Parti
%15.66 1.241 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%10.71 849 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.61 286 Oy
Saadet Partisi
%0.92 73 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.34 27 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.08 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.86|373
YILMAZ KILIÇ 		%0.46 3 %41.62 273 %0 0 %0 0 %0 0 %1.07 7
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.19 823
%45.10|901
ŞÜKRÜ TURGUT 		%12.01 240 %0.45 9 %0 0 %0 0 %1.25 25
BOZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.05 631 %27.21 591
%32.23|700
MUSA CEYLAN 		%10.73 233 %0 0 %0 0 %0.78 17
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|2.248
HASAN HAKANOĞLU 		%4.12 186 %43.42 1.962 %0.75 34 %0 0 %0 0 %1.97 89
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.92|6.283
EMRE DEMİRCİ 		%44.34 5.366 %0 0 %1.53 185 %0 0 %0.46 56 %1.75 212
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.42 26.462
%52.86|37.377
SELAHATTİN EKİCİOĞLU 		%0 0 %2.82 1.994 %1.23 872 %0.21 152 %5.45 3.850
MUCUR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.85 628 %16.17 1.293 %26.86 2.148 %17.37 1.389 %0 0 %0 0 %31.75 2.539
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖSELİ Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.43 24 %33.83 566 %10.28 172 %0 0 %0 0 %54.45 911
KURANCILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.79 240 %20.36 260
%27.64|353
ERDOĞAN TEKELİ 		%6.42 82 %0 0 %0 0 %26.78 342
ÖZBAĞ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.42 207 %40.81 897 %0 0 %0 0 %0 0 %49.77 1.094
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.00|318
 %2.16 14 %40.06 260 %0 0 %0 0 %0 0 %8.78 57
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 767
%43.67|869
 %16.33 325 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 29
BOZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22|670
 %30.62 657 %29.54 634 %7.32 157 %0 0 %0 0 %1.30 28
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76|2.028
 %7.02 318 %43.41 1.967 %1.68 76 %0 0 %0 0 %3.13 142
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.00|6.119
 %43.29 5.193 %0 0 %2.55 306 %0 0 %0 0 %3.16 379
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.53 26.575
%47.19|33.412
 %0 0 %5.34 3.778 %1.75 1.236 %0 0 %8.20 5.806
MUCUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.71 849 %16.95 1.344
%27.00|2.140
 %15.66 1.241 %0 0 %0 0 %29.68 2.353
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖSELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.37 72
%37.24|613
 %10.15 167 %0 0 %0 0 %48.24 794
KURANCILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.78 277 %21.86 278
%27.12|345
 %6.13 78 %0 0 %0 0 %23.11 294
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.83 279 %39.47 858 %0 0 %0 0 %0 0 %47.70 1.037
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ATILGAN YILMAZ 4.075 %48.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN HÜSEYİN KÖŞKER 4.022 %48.10
İyi Parti
İYİ PARTİ 		UMUT ŞAHİN 202 %2.42
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ERGANLI 30 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		HAYRETTİN ÖZGENÇ 28 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HASAN BOZDOĞAN 5 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ ŞAHİN 3.151 %38.97
Saadet Partisi
SAADET 		ATILGAN YILMAZ 2.918 %36.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖMÜR TOKER 1.430 %17.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EMRULLAH DAĞLI 587 %7.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ ŞAHİN 3.556 %48.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ATILGAN YILMAZ 3.538 %47.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RAMAZAN AYDOĞMUŞ 233 %3.15
Saadet Partisi
SAADET 		İDRİS NEBİ YILDIZ 77 %1.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.783 %45.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.690 %44.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		487 %5.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		335 %4.00
Saadet Partisi
SAADET 		76 %0.91
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.956 %36.99
Saadet Partisi
SAADET 		2.633 %32.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.596 %19.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		786 %9.83
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.450 %46.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.389 %45.60
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		459 %6.18
Saadet Partisi
SAADET 		134 %1.80
Kaynak: Anadolu Ajansı