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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YEŞİLHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YEŞİLHİSAR Toplam Seçmen 12.565
  • Açılan Sandık 49
  • Kullanılan Oy 11.007
  • Geçerli Oy 10.319
  • Geçersiz Oy 688
  • Katılım Oranı %87.60
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HALİT TAŞYAPAN adalet-ve-kalkinma-partisi
HALİT
TAŞYAPAN
%41.90 4.324 Oy
SALİH KARAGÖZ iyi-parti
SALİH
KARAGÖZ
%41.78 4.311 Oy
DENİZ ONAÇ cumhuriyet-halk-partisi
DENİZ
ONAÇ
%11.61 1.198 Oy
MEHMET AKİF ÇETİN yeniden-refah-partisi
MEHMET AKİF
ÇETİN
%3.14 324 Oy
BEKİR ELKATMIŞ zafer-partisi
BEKİR
ELKATMIŞ
%0.74 76 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.43 44 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.23 24 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.14 14 Oy
Milli Yol Partisi
%0.04 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 12.565
  • Kullanılan Oy 11.001
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.97 4.622 Oy
İyi Parti
%35.65 3.664 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.33 1.370 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.80 391 Oy
Zafer Partisi
%0.99 102 Oy
Saadet Partisi
%0.65 67 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.22 23 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 17 Oy
Hür Dava Partisi
%0.17 17 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.05 1.913
%46.21|2.007
MUSTAFA DURSUN 		%0 0 %6.19 269 %0 0 %0 0 %3.55 154
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %7.86 1.319
%45.08|7.565
SELAHATTİN METİN 		%28.89 4.847 %0 0 %0 0 %18.17 3.049
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.13|14.523
ADEM ŞENGÜL 		%5.03 2.023 %0 0 %12.78 5.139 %0 0 %0 0 %46.05 18.511
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.57 1.541
%52.73|1.909
ŞEREF GÜLESER 		%0 0 %1.22 44 %0 0 %0 0 %3.48 126
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.04|3.226
BİLAL ÖZDOĞAN 		%4.22 349 %0 0 %1.98 164 %0 0 %8.83 730 %45.92 3.794
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.86|8.291
MUSTAFA İLMEK 		%3.79 700 %0 0 %12.16 2.247 %0 0 %0 0 %39.19 7.243
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.45|74.231
AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR 		%15.43 32.313 %0 0 %11.39 23.855 %0.96 2.018 %0.14 285 %36.62 76.686
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.25|111.300
HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU 		%14.53 43.419 %0 0 %14.53 43.413 %0.53 1.581 %0.12 360 %33.04 98.744
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.17 261
%70.14|1.997
HALİT DEMİR 		%9.24 263 %0 0 %0 0 %11.45 326
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%33.30|5.082
DENİZ YAĞAN 		%31.18 4.758 %4.02 613 %0 0 %0 0 %31.51 4.808
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.72 3.160
%36.48|3.523
BEKİR AYYILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0 0 %30.80 2.975
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.93|3.602
ÖMER FARUK EROĞLU 		%38.52 3.021 %0 0 %0.36 28 %0 0 %15.20 1.192
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50|27.760
MUSTAFA YALÇIN 		%17.50 14.498 %0 0 %25.43 21.070 %0 0 %0 0 %23.58 19.536
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 5.132 %0 0 %0 0
%54.61|7.491
OSMAN KOÇ 		%0 0 %0 0 %7.98 1.094
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|9.778
ESAT ÖZTÜRK 		%2.40 533 %0 0 %9.53 2.113 %0 0 %0 0 %43.97 9.748
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.90|4.324
HALİT TAŞYAPAN 		%11.61 1.198 %0 0 %41.78 4.311 %0 0 %0 0 %4.71 486
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.36 1.847
%43.37|1.891
 %0 0 %9.31 406 %0 0 %0 0 %4.95 216
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %10.42 1.740
%43.41|7.246
 %26.76 4.466 %0 0 %0 0 %19.41 3.239
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.91|14.358
 %6.45 2.578 %0 0 %12.11 4.842 %0 0 %0 0 %45.53 18.202
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.36 1.560
%47.19|1.698
 %0 0 %2.53 91 %0 0 %0 0 %6.92 249
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.58|3.586
 %5.37 442 %0 0 %2.65 218 %0 0 %0 0 %48.40 3.983
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.35|7.817
 %7.58 1.399 %0 0 %12.22 2.256 %0 0 %0 0 %37.85 6.988
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84|72.889
 %15.85 33.160 %0 0 %11.34 23.722 %0.90 1.886 %0 0 %37.07 77.571
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.96|110.483
 %15.41 46.068 %0 0 %12.92 38.632 %0 0 %0 0 %34.71 103.771
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.98 283
%60.14|1.705
 %9.10 258 %0 0 %0 0 %20.78 589
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.34|4.720
 %30.79 4.637 %6.27 944 %0 0 %0 0 %31.60 4.758
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.04 2.959
%34.82|3.320
 %2.72 259 %0 0 %0 0 %31.42 2.996
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.20|3.358
 %38.83 3.018 %0 0 %0 0 %0 0 %17.97 1.397
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.72|27.069
 %18.99 15.706 %0 0 %22.19 18.352 %0 0 %0 0 %26.10 21.594
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 5.517 %0 0 %0 0
%48.14|6.593
 %0 0 %0 0 %11.57 1.585
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.21|10.207
 %3.18 702 %0 0 %10.21 2.255 %0 0 %0 0 %40.40 8.925
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.622
 %13.33 1.370 %0 0 %35.65 3.664 %0 0 %0 0 %6.04 621
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİT TAŞYAPAN 6.488 %56.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		METİN İNCE 4.878 %42.28
Saadet Partisi
SAADET 		YAVUZ MERCAN 82 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HACI BEKİR TOPÇU 44 %0.38
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İHSAN ÜNAL 2.653 %46.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA ULU 2.097 %36.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ ÇİLEK 919 %15.95
Saadet Partisi
SAADET 		BÜNYAMİN TURAÇ 45 %0.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		YUSUF ATEŞ 34 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HACI ALİ AKGÜN 15 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.551 %57.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.687 %41.01
Saadet Partisi
SAADET 		105 %0.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		32 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.016 %46.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.300 %30.80
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.049 %19.13
Saadet Partisi
SAADET 		194 %1.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		54 %0.50
Büyük Birlik Partisi
BBP 		39 %0.36
Demokrat Parti
DP 		38 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		14 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5 %0.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.535 %44.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.104 %36.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		989 %17.32
Saadet Partisi
SAADET 		82 %1.44
Kaynak: Anadolu Ajansı