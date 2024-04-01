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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TOMARZA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TOMARZA Toplam Seçmen 16.957
  • Açılan Sandık 83
  • Kullanılan Oy 14.569
  • Geçerli Oy 13.717
  • Geçersiz Oy 852
  • Katılım Oranı %85.92
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

OSMAN KOÇ iyi-parti
OSMAN
KOÇ
%54.61 7.491 Oy
DAVUT ŞAHİN adalet-ve-kalkinma-partisi
DAVUT
ŞAHİN
%37.41 5.132 Oy
RAŞİT KARAGÖZ yeniden-refah-partisi
RAŞİT
KARAGÖZ
%3.91 536 Oy
SELÇUK ONAT saadet-partisi
SELÇUK
ONAT
%3.23 443 Oy
AYSEL ÇİMEN zafer-partisi
AYSEL
ÇİMEN
%0.61 84 Oy
PARTİLER
Milli Yol Partisi
%0.12 16 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.11 15 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 16.957
  • Kullanılan Oy 14.582
İyi Parti
%48.14 6.593 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.28 5.517 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.43 743 Oy
Saadet Partisi
%4.35 596 Oy
Zafer Partisi
%0.96 132 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.23 31 Oy
Hür Dava Partisi
%0.16 22 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.13 18 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.12 17 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.05 1.913
%46.21|2.007
MUSTAFA DURSUN 		%0 0 %6.19 269 %0 0 %0 0 %3.55 154
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %7.86 1.319
%45.08|7.565
SELAHATTİN METİN 		%28.89 4.847 %0 0 %0 0 %18.17 3.049
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.13|14.523
ADEM ŞENGÜL 		%5.03 2.023 %0 0 %12.78 5.139 %0 0 %0 0 %46.05 18.511
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.57 1.541
%52.73|1.909
ŞEREF GÜLESER 		%0 0 %1.22 44 %0 0 %0 0 %3.48 126
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.04|3.226
BİLAL ÖZDOĞAN 		%4.22 349 %0 0 %1.98 164 %0 0 %8.83 730 %45.92 3.794
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.86|8.291
MUSTAFA İLMEK 		%3.79 700 %0 0 %12.16 2.247 %0 0 %0 0 %39.19 7.243
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.45|74.231
AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR 		%15.43 32.313 %0 0 %11.39 23.855 %0.96 2.018 %0.14 285 %36.62 76.686
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.25|111.300
HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU 		%14.53 43.419 %0 0 %14.53 43.413 %0.53 1.581 %0.12 360 %33.04 98.744
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.17 261
%70.14|1.997
HALİT DEMİR 		%9.24 263 %0 0 %0 0 %11.45 326
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%33.30|5.082
DENİZ YAĞAN 		%31.18 4.758 %4.02 613 %0 0 %0 0 %31.51 4.808
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.72 3.160
%36.48|3.523
BEKİR AYYILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0 0 %30.80 2.975
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.93|3.602
ÖMER FARUK EROĞLU 		%38.52 3.021 %0 0 %0.36 28 %0 0 %15.20 1.192
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50|27.760
MUSTAFA YALÇIN 		%17.50 14.498 %0 0 %25.43 21.070 %0 0 %0 0 %23.58 19.536
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 5.132 %0 0 %0 0
%54.61|7.491
OSMAN KOÇ 		%0 0 %0 0 %7.98 1.094
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|9.778
ESAT ÖZTÜRK 		%2.40 533 %0 0 %9.53 2.113 %0 0 %0 0 %43.97 9.748
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.90|4.324
HALİT TAŞYAPAN 		%11.61 1.198 %0 0 %41.78 4.311 %0 0 %0 0 %4.71 486
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.36 1.847
%43.37|1.891
 %0 0 %9.31 406 %0 0 %0 0 %4.95 216
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %10.42 1.740
%43.41|7.246
 %26.76 4.466 %0 0 %0 0 %19.41 3.239
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.91|14.358
 %6.45 2.578 %0 0 %12.11 4.842 %0 0 %0 0 %45.53 18.202
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.36 1.560
%47.19|1.698
 %0 0 %2.53 91 %0 0 %0 0 %6.92 249
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.58|3.586
 %5.37 442 %0 0 %2.65 218 %0 0 %0 0 %48.40 3.983
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.35|7.817
 %7.58 1.399 %0 0 %12.22 2.256 %0 0 %0 0 %37.85 6.988
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84|72.889
 %15.85 33.160 %0 0 %11.34 23.722 %0.90 1.886 %0 0 %37.07 77.571
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.96|110.483
 %15.41 46.068 %0 0 %12.92 38.632 %0 0 %0 0 %34.71 103.771
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.98 283
%60.14|1.705
 %9.10 258 %0 0 %0 0 %20.78 589
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.34|4.720
 %30.79 4.637 %6.27 944 %0 0 %0 0 %31.60 4.758
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.04 2.959
%34.82|3.320
 %2.72 259 %0 0 %0 0 %31.42 2.996
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.20|3.358
 %38.83 3.018 %0 0 %0 0 %0 0 %17.97 1.397
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.72|27.069
 %18.99 15.706 %0 0 %22.19 18.352 %0 0 %0 0 %26.10 21.594
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 5.517 %0 0 %0 0
%48.14|6.593
 %0 0 %0 0 %11.57 1.585
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.21|10.207
 %3.18 702 %0 0 %10.21 2.255 %0 0 %0 0 %40.40 8.925
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.622
 %13.33 1.370 %0 0 %35.65 3.664 %0 0 %0 0 %6.04 621
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		DAVUT ŞAHİN 6.503 %44.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN KOÇ 5.402 %37.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RAMAZAN DEMİREZEN 2.149 %14.81
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER YERLİ 372 %2.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA KAZİM AKCAKOCA 85 %0.59
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.011 %48.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.954 %34.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.792 %12.40
Saadet Partisi
SAADET 		526 %3.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		82 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		63 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.990 %47.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.796 %32.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.528 %17.05
Saadet Partisi
SAADET 		339 %2.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		103 %0.69
Demokrat Parti
DP 		35 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		13 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.922 %33.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.543 %26.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.419 %24.52
Demokrat Parti
DP 		678 %11.72
Saadet Partisi
SAADET 		164 %2.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		31 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		30 %0.52
Kaynak: Anadolu Ajansı