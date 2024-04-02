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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 01:14
Türkiye İşçi Partisi

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

ÖZLEM VARLI YILMAZ

Özlem Varlı Yılmaz
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İSTANBUL / KAĞITHANE
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı