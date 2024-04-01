60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖKÇEBEY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖKÇEBEY Toplam Seçmen 6.898
  • Açılan Sandık 22
  • Kullanılan Oy 5.865
  • Geçerli Oy 5.480
  • Geçersiz Oy 385
  • Katılım Oranı %85.02
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VEDAT ÖZTÜRK cumhuriyet-halk-partisi
VEDAT
ÖZTÜRK
%51.99 2.849 Oy
ERKAN SONER KODAMAN adalet-ve-kalkinma-partisi
ERKAN SONER
KODAMAN
%41.88 2.295 Oy
ATAKAN ÇİÇEK milliyetci-hareket-partisi
ATAKAN
ÇİÇEK
%2.45 134 Oy
SATILMIŞ AYDEMİR iyi-parti
SATILMIŞ
AYDEMİR
%1.41 77 Oy
RAMAZAN ARDUÇ yeniden-refah-partisi
RAMAZAN
ARDUÇ
%1.09 60 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.35 19 Oy
Saadet Partisi
%0.29 16 Oy
Millet Partisi
%0.22 12 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 10 Oy
Hür Dava Partisi
%0.15 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 6.898
  • Kullanılan Oy 5.865
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.25 2.574 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.49 1.988 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.33 563 Oy
İyi Parti
%2.57 140 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.78 97 Oy
Zafer Partisi
%0.68 37 Oy
Saadet Partisi
%0.53 29 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 12 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.15 8 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.95 4.703
%48.82|5.747
NURİ TEKİN 		%6.11 719 %2.14 252 %0 0 %0 0 %2.98 351
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.60 5.801
%53.78|10.194
BÜLENT KANTARCI 		%1.75 331 %0.68 129 %0 0 %0.46 87 %12.73 2.413
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.35|7.221
ÖZCAN ULUPINAR 		%43.27 6.463 %2.45 366 %1.09 163 %0 0 %0 0 %4.83 722
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.42 19.757
%45.12|31.365
HALİL POSBIYIK 		%2.57 1.785 %16.70 11.610 %0 0 %0 0 %7.18 4.991
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.88 2.295
%51.99|2.849
VEDAT ÖZTÜRK 		%2.45 134 %1.41 77 %0 0 %0 0 %2.28 125
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92|4.677
KAMİL ALTUN 		%26.90 3.232 %5.03 605 %24.91 2.994 %0 0 %0 0 %4.24 509
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.98 7.094
%51.07|11.328
ALTUĞ DÖKMECİ 		%6.04 1.340 %1.78 394 %0 0 %0 0 %9.13 2.024
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.60 20.869
%54.52|30.256
TAHSİN ERDEM 		%0 0 %0.88 489 %0.11 63 %0 0 %6.88 3.820
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 1.007
%51.63|1.187
OKTAY ALBUZ 		%2.52 58 %0 0 %0 0 %0 0 %2.04 47
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.58|638
VURAL KUNDAKÇIOĞLU 		%41.92 490 %0.94 11 %0 0 %0 0 %0 0 %2.57 30
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.88 778 %35.60 1.549
%43.81|1.906
YAVUZ PALABAŞ 		%0.41 18 %0 0 %0 0 %2.30 100
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.06|2.566
SATILMIŞ GEBEŞ 		%20.39 726 %4.13 147 %0 0 %0 0 %0 0 %3.43 122
ELVANPAZARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.82 603 %34.23 716
%35.80|749
ÜMİT UZUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.15 24
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.32 1.438
%56.63|2.071
EROL ACAR 		%1.34 49 %0 0 %0 0 %1.53 56 %1.18 43
GELİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.19 859
%48.66|946
BURHAN SEZGİN 		%0.93 18 %0.67 13 %0 0 %0 0 %5.56 108
GÜLÜÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 1.851 %13.64 644 %0.95 45
%44.89|2.120
GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ 		%0 0 %0 0 %1.33 63
GÜMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.05|526
AYTAÇ TOSUN 		%23.91 405 %0.35 6 %17.41 295 %0 0 %0 0 %27.27 462
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.27|1.215
OSMAN ÇAKMAKOĞLU 		%36.51 736 %2.38 48 %0 0 %0 0 %0 0 %0.84 17
KARAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.82 658
%52.30|751
MUSTAFA KALAYCI 		%0.91 13 %0 0 %0 0 %0 0 %0.97 14
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.90|1.240
NECDET DERNEK 		%36.00 733 %0.64 13 %0.93 19 %0 0 %0 0 %1.52 31
MUSLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.31 27
%60.79|710
FIRAT KABADAYI 		%33.99 397 %1.28 15 %0 0 %0.34 4 %1.28 15
NEBİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.66|801
ALİ ÖZDAL 		%47.57 783 %1.82 30 %0 0 %0 0 %0 0 %1.94 32
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.13|747
BAYRAM BAŞOL 		%2.87 42 %43.67 638 %0 0 %0 0 %0 0 %2.33 34
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.49|1.444
TURHAN OKUMUŞ 		%34.09 1.082 %18.65 592 %0 0 %0 0 %0 0 %1.76 56
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.74 901
%36.88|1.081
ALİM GENÇ 		%28.35 831 %2.59 76 %0 0 %0 0 %1.43 42
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.22 4.251
%43.04|5.051
 %12.52 1.469 %3.70 434 %0 0 %0 0 %4.52 530
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.56 5.409
%50.56|9.576
 %5.81 1.100 %1.31 249 %0 0 %0 0 %13.75 2.605
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.44|6.305
 %40.61 6.034 %8.14 1.210 %1.72 255 %0 0 %0 0 %7.09 1.053
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.99 19.481
%43.38|30.197
 %4.52 3.147 %15.10 10.512 %0 0 %0 0 %9.00 6.267
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.49 1.988
%47.25|2.574
 %10.33 563 %2.57 140 %0 0 %0 0 %3.36 183
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32|4.100
 %29.80 3.560 %8.22 982 %20.90 2.497 %0 0 %0 0 %6.76 808
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.85 6.594
%46.71|10.320
 %7.11 1.570 %2.26 499 %0 0 %1.52 335 %12.56 2.775
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.14 19.474
%53.03|29.388
 %0 0 %1.95 1.081 %0 0 %0 0 %9.87 5.472
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37 980
%51.49|1.191
 %6.14 142 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.15|607
 %43.21 503 %2.23 26 %0 0 %0 0 %0 0 %2.41 28
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.29 838 %36.89 1.603
%41.27|1.793
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.55 111
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.36|2.073
 %21.68 757 %13.66 477 %0 0 %0 0 %0 0 %5.30 185
ELVANPAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34 631
%34.42|716
 %34.23 712 %0 0 %0 0 %0 0 %1.01 21
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02 1.301
%55.98|2.022
 %6.92 250 %0 0 %0 0 %0 0 %1.08 39
GELİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.47 865
%46.63|907
 %2.06 40 %0 0 %0 0 %0 0 %6.84 133
GÜLÜÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.96|1.880
 %16.71 786 %2.27 107 %39.21 1.845 %0 0 %0 0 %1.85 87
GÜMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.02|471
 %27.01 454 %0.42 7 %18.20 306 %0 0 %0 0 %26.35 443
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.32|1.178
 %35.25 712 %5.25 106 %0 0 %0 0 %0 0 %1.19 24
KARAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.44 685
%48.59|687
 %1.27 18 %0 0 %0 0 %0 0 %1.70 24
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.35|1.222
 %36.44 738 %1.38 28 %1.83 37 %0 0 %0 0 %0 0
MUSLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.11 48
%58.01|677
 %30.25 353 %6.08 71 %0 0 %0.69 8 %0.86 10
NEBİOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.26 767
%48.31|784
 %4.44 72 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.20|696
 %5.33 77 %41.41 598 %0 0 %0 0 %0 0 %5.06 73
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99|1.429
 %34.25 1.064 %18.67 580 %0 0 %0 0 %0 0 %1.09 34
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.19 884
%36.27|1.062
 %28.04 821 %4.00 117 %0 0 %0 0 %1.50 44
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		VEDAT ÖZTÜRK 1.792 %35.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA ÇETİNOĞLU 1.587 %31.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CEM OKTAY 1.517 %30.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ADEM AYVACIK 124 %2.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		DİDEM GÜNAYDIN 12 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÜMİT SEZGİN 10 %0.20
Saadet Partisi
SAADET 		EROL BAYRAK 8 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VEDAT ÖZTÜRK 2.272 %48.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ZEKİ KILINÇARSLAN 1.467 %31.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NURŞEN YILMAZ 809 %17.31
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN BAYRAKLI 91 %1.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		DİDEM GÜNAYDIN 13 %0.28
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 13 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MESUT EREN 9 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.722 %34.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.626 %32.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.374 %27.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		212 %4.26
Saadet Partisi
SAADET 		18 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		16 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.046 %44.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.468 %31.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		882 %19.14
Saadet Partisi
SAADET 		154 %3.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		20 %0.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		19 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.41
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.407 %55.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.538 %35.24
Saadet Partisi
SAADET 		321 %7.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		98 %2.25
Kaynak: Anadolu Ajansı