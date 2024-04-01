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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TÜRKMEN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TÜRKMEN Toplam Seçmen 3.062
  • Açılan Sandık 13
  • Kullanılan Oy 2.923
  • Geçerli Oy 2.845
  • Geçersiz Oy 78
  • Katılım Oranı %95.46
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VELİ FİDAN milliyetci-hareket-partisi
VELİ
FİDAN
%51.85 1.475 Oy
İBRAHİM DEMİRCİ cumhuriyet-halk-partisi
İBRAHİM
DEMİRCİ
%47.45 1.350 Oy
ÖKKEŞ EVCİL gelecek-partisi
ÖKKEŞ
EVCİL
%0.53 15 Oy
OSMAN ERDEM bagimsiz
OSMAN
ERDEM
%0.14 4 Oy
METEHAN CEMAL ÖZ bagimsiz-turkiye-partisi
METEHAN CEMAL
ÖZ
%0.04 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.062
  • Kullanılan Oy 2.920
Milliyetçi Hareket Partisi
%51.36 1.456 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.53 1.234 Oy
Gelecek Partisi
%4.20 119 Oy
Hür Dava Partisi
%0.39 11 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 9 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.21 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.38 4.202 %1.36 135
%51.50|5.106
ZEYNEL METE KADIOĞLU 		%0.56 56 %0 0 %0 0 %4.19 415
DÜZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.08|9.679
MUSTAFA İBA 		%28.54 8.886 %10.90 3.394 %27.26 8.488 %0 0 %0 0 %2.22 691
HASANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.14|635
ŞEVKET YUMRUTEPE 		%4.46 91 %11.53 235 %26.88 548 %0 0 %0 0 %25.99 530
KADİRLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.48 11.368
%47.37|25.069
MUSTAFA MERT OLCAR 		%18.04 9.549 %3.97 2.103 %0 0 %1.42 751 %7.72 4.084
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.80 24.168
%39.80|44.125
İBRAHİM ÇENET 		%23.73 26.314 %2.60 2.878 %0.33 364 %11.75 13.027
SUMBAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.97|682
ZEKİ DEMİROĞLU 		%0 0 %39.45 626 %0.25 4 %0 0 %0 0 %17.33 275
TOPRAKKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.40|2.678
BEKİRHAN UYUTMAZ 		%6.89 468 %10.43 709 %10.06 684 %0.56 38 %0 0 %32.66 2.220
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.06 515 %0 0
%56.44|675
SÜLEYMAN YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.50 6
BÖCEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.92 837 %0.99 17
%49.91|854
İBRAHİM ÇERÇİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.18 3
CEVDETİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.79|1.569
MEHMET ÖZER 		%0 0 %34.48 1.208 %0 0 %0 0 %16.13 565 %4.60 161
ELLEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.59|2.411
ABBAS YEŞİLDEMİR 		%0 0 %43.35 1.880 %0 0 %0 0 %0 0 %1.06 46
MEHMETLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.56|811
FATİH SEYİTOĞLU 		%0 0 %48.50 778 %0 0 %0 0 %0 0 %0.94 15
TÜRKMEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %47.45 1.350
%51.85|1.475
VELİ FİDAN 		%0 0 %0 0 %0.14 4 %0.56 16
YARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.54|1.178
ÖKKEŞ AKSOY 		%38.68 1.071 %0 0 %18.31 507 %0 0 %0 0 %0.47 13
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28 3.872 %2.56 252
%47.34|4.667
 %1.04 103 %0 0 %0 0 %9.78 964
DÜZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.09|9.273
 %28.68 8.838 %16.01 4.932 %21.90 6.749 %0 0 %0 0 %3.32 1.023
HASANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.58|596
 %8.59 173 %15.53 313 %23.62 476 %0 0 %0 0 %22.68 457
KADİRLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.54 12.433
%40.94|21.624
 %20.62 10.893 %5.05 2.665 %0 0 %0 0 %9.85 5.203
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.42 23.755 %21.47 23.811
%27.74|30.768
 %15.67 17.375 %2.82 3.127 %0 0 %10.89 12.079
SUMBAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.37|633
 %0 0 %39.28 601 %0 0 %0 0 %0 0 %19.35 296
TOPRAKKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.67|2.480
 %10.45 707 %13.93 942 %10.31 697 %1.08 73 %0 0 %27.56 1.864
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.03 503 %0 0
%56.12|656
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.86 10
BÖCEKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.68 829 %0 0
%50.62|862
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.70 12
CEVDETİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.86|1.618
 %0 0 %37.04 1.279 %0 0 %0 0 %10.34 357 %5.76 199
ELLEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.11|2.329
 %0 0 %42.29 1.820 %0 0 %0 0 %0 0 %3.60 155
MEHMETLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.72|787
 %0 0 %45.04 713 %4.55 72 %0 0 %0 0 %0.69 11
TÜRKMEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %43.53 1.234
%51.36|1.456
 %0 0 %0 0 %0 0 %5.11 145
YARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29|1.131
 %40.05 1.097 %0 0 %17.56 481 %0 0 %0 0 %1.10 30
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		VELİ FİDAN 1.475 %53.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İBRAHİM DEMİRCİ 1.133 %41.40
Saadet Partisi
SAADET 		HAKKI ÖZ 129 %4.71
31 MART 2019
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.381 %51.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.131 %41.80
İyi Parti
İYİ PARTİ 		194 %7.17
Kaynak: Anadolu Ajansı