ÖDEMİŞ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%44.38 26.010
|
%46.72|27.383SERKAN ACAR
|%1.19 698
|%3.41 1.997
|%0.19 112
|%4.10 2.405
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.52 10.373
|
%61.19|28.184ONUR YİĞİT
|%0 0
|%5.03 2.319
|%2.71 1.246
|%0 0
|%8.55 3.938
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.84 9.879
|
%55.39|14.856DAVUT SAKARSU
|%0 0
|%1.66 446
|%2.65 712
|%0 0
|%3.45 926
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.35 66.951
|
%47.06|82.161İRFAN ÖNAL
|%0 0
|%2.58 4.496
|%4.55 7.942
|%0 0
|%7.47 13.033
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.58 29.549
|
%51.53|35.758TANJU ÇELİK
|%0 0
|%1.47 1.020
|%0.64 444
|%0 0
|%3.77 2.619
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.71 2.787
|
%55.51|4.589ŞAKİR BAŞARAN
|%0 0
|%8.21 679
|%0 0
|%0.12 10
|%2.44 202
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.64 89.028
|
%49.66|127.635ÖMER EŞKİ
|%0 0
|%3.24 8.328
|%4.03 10.351
|%0.05 121
|%8.39 21.577
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.05 105.435
|
%41.85|119.081GÖRKEM DUMAN
|%0 0
|%8.67 24.669
|%5.08 14.455
|%0.11 303
|%7.24 20.609
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.74|15.693LAL DENİZLİ
|%34.29 10.012
|%1.61 471
|%4.10 1.198
|%1.92 560
|%4.33 1.265
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.74 47.950
|
%48.00|60.989ONUR EMRAH YILDIZ
|%0 0
|%2.51 3.190
|%2.23 2.835
|%0.22 284
|%9.29 11.803
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%38.77|11.867ADİL KIRGÖZ
|%15.49 4.742
|%1.53 468
|%2.43 743
|%36.66 11.222
|%5.12 1.567
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.60|10.193SANİYE FIÇI
|%39.52 8.121
|%1.46 300
|%2.76 568
|%1.09 223
|%5.57 1.144
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.75 31.928
|
%44.31|35.586ÜNAL IŞIK
|%0 0
|%3.08 2.474
|%4.23 3.397
|%0.40 325
|%8.23 6.607
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.32 2.768
|
%49.83|11.194MUSTAFA GÜNAY
|%0 0
|%20.71 4.653
|%1.31 295
|%0.36 81
|%15.47 3.475
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.92 105.748
|
%46.32|125.859EMİNE HELİL İNAY KINAY
|%0 0
|%2.16 5.882
|%5.62 15.269
|%0 0
|%6.98 18.960
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.11 3.782
|
%49.81|4.474İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
|%0 0
|%1.11 100
|%1.26 113
|%0 0
|%5.71 513
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.88 47.052
|
%64.76|139.242BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
|%0 0
|%3.67 7.901
|%2.06 4.426
|%0 0
|%7.63 16.402
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.65 29.134
|
%44.27|31.725MEHMET TÜRKMEN
|%0 0
|%1.25 895
|%1.57 1.128
|%0.22 160
|%12.03 8.624
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.71 7.533
|
%55.74|10.575SEMA BODUR
|%0 0
|%0.92 175
|%0.90 171
|%0 0
|%2.73 518
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.29 11.885
|
%55.15|15.874NASUH COŞKUN
|%0 0
|%0.87 251
|%0 0
|%0 0
|%2.68 771
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.86 59.689
|
%52.80|98.924NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
|%0 0
|%2.38 4.458
|%6.51 12.197
|%0.04 83
|%6.40 11.988
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.77 27.588
|
%46.12|30.459İLKAY ÇİÇEK
|%0 0
|%5.06 3.341
|%3.06 2.022
|%0 0
|%3.99 2.636
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.75|56.728AYDIN PEHLİVAN
|%38.12 44.356
|%0 0
|%1.80 2.093
|%6.89 8.013
|%0.04 51
|%4.40 5.119
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.22 5.029
|
%58.60|22.291ERMAN UZUN
|%0 0
|%2.07 786
|%4.00 1.520
|%15.47 5.886
|%6.64 2.525
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.46 27.470
|
%40.99|33.655MUSTAFA TURAN
|%0 0
|%1.37 1.126
|%0.53 439
|%1.20 983
|%22.45 18.435
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.18 6.439
|
%44.11|15.621İSMAİL YETİŞKİN
|%0 0
|%1.14 402
|%2.91 1.030
|%0.94 332
|%32.73 11.589
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.92 5.043
|
%34.92|8.419FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
|%0 0
|%1.13 273
|%3.42 825
|%36.43 8.783
|%3.18 767
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.46|25.699HAYATİ OKUROĞLU
|%26.56 14.693
|%21.14 11.695
|%1.82 1.008
|%0.35 191
|%3.66 2.025
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.24 48.630
|
%45.76|55.302ÖVÜNÇ DEMİR
|%0 0
|%2.09 2.527
|%6.63 8.013
|%0.04 54
|%5.24 6.333
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.95 8.210
|
%70.52|32.261SELÇUK BALKAN
|%0 0
|%1.75 801
|%1.82 834
|%0 0
|%7.96 3.643
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.50|26.569
|%39.98 23.346
|%2.52 1.471
|%4.73 2.762
|%0 0
|%7.26 4.241
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.77 10.483
|
%58.54|26.954
|%0 0
|%5.16 2.376
|%3.15 1.448
|%0.35 160
|%10.03 4.620
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.79 9.847
|
%51.16|13.693
|%0 0
|%2.41 646
|%3.35 898
|%0 0
|%6.29 1.683
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.14 64.664
|
%45.34|78.940
|%0 0
|%3.13 5.451
|%5.14 8.944
|%0 0
|%9.25 16.098
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.48 27.896
|
%50.51|34.811
|%0 0
|%2.27 1.566
|%0.82 567
|%0.12 80
|%5.80 4.000
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.53 2.758
|
%55.02|4.525
|%0 0
|%8.71 716
|%0 0
|%0 0
|%2.75 226
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.64 86.177
|
%47.53|121.755
|%0 0
|%4.22 10.813
|%4.37 11.202
|%0 0
|%10.23 26.215
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.26 102.735
|
%41.37|117.219
|%0 0
|%7.07 20.043
|%5.58 15.800
|%0.09 263
|%9.63 27.279
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%55.41|16.079
|%29.89 8.674
|%2.54 736
|%4.92 1.427
|%0 0
|%7.24 2.100
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.39 43.469
|
%47.66|60.244
|%0 0
|%3.10 3.922
|%2.80 3.539
|%0 0
|%12.06 15.240
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%51.40|15.461
|%21.41 6.440
|%4.90 1.473
|%4.32 1.300
|%0 0
|%17.97 5.406
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.75|9.782
|%33.78 6.921
|%2.38 487
|%3.49 714
|%1.64 335
|%10.97 2.247
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.69 28.536
|
%44.88|35.883
|%0 0
|%3.72 2.973
|%4.60 3.676
|%1.18 944
|%9.94 7.944
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.32 2.988
|
%52.18|11.706
|%0 0
|%16.39 3.676
|%1.50 337
|%0 0
|%16.61 3.725
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.64 101.882
|
%44.72|121.040
|%0 0
|%2.62 7.090
|%6.15 16.648
|%0.06 166
|%8.81 23.846
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.25 3.432
|
%47.70|4.280
|%0 0
|%1.35 121
|%2.95 265
|%0.13 12
|%9.62 863
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.32 43.586
|
%63.68|136.612
|%0 0
|%3.97 8.512
|%2.30 4.925
|%0 0
|%9.73 20.880
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.60 28.282
|
%43.44|31.020
|%0 0
|%2.00 1.431
|%1.91 1.365
|%0 0
|%13.05 9.318
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.71 7.357
|
%55.09|10.471
|%0 0
|%1.27 242
|%1.23 233
|%0 0
|%3.70 704
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.17 11.941
|
%53.37|15.111
|%0 0
|%1.14 322
|%0 0
|%0 0
|%3.33 942
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.35 56.714
|
%51.71|96.647
|%0 0
|%2.81 5.251
|%6.88 12.857
|%0.04 66
|%8.22 15.359
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.23 26.542
|
%45.78|30.205
|%0 0
|%4.75 3.137
|%3.67 2.424
|%0 0
|%5.56 3.665
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.48|48.089
|%38.66 44.818
|%0 0
|%3.28 3.798
|%8.61 9.981
|%0.24 284
|%7.72 8.954
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.60 5.921
|
%63.93|24.257
|%0 0
|%3.30 1.254
|%5.33 2.022
|%0 0
|%11.83 4.489
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.09 28.584
|
%43.36|35.323
|%0 0
|%2.09 1.702
|%0.64 524
|%0 0
|%18.82 15.328
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.12 7.450
|
%47.29|16.683
|%0 0
|%1.87 658
|%4.01 1.415
|%0 0
|%25.72 9.075
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.86 6.178
|
%44.85|10.712
|%0 0
|%1.66 396
|%5.58 1.334
|%14.98 3.577
|%7.07 1.689
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.75|25.639
|%26.61 14.594
|%18.99 10.413
|%2.00 1.094
|%0 0
|%5.65 3.097
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.01 45.800
|
%44.17|53.221
|%0 0
|%3.30 3.981
|%7.55 9.096
|%0 0
|%6.97 8.405
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.12 8.271
|
%64.25|29.326
|%0 0
|%2.14 978
|%2.16 986
|%0 0
|%13.32 6.081
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET ERİŞ
|45.783
|%52.93
|
|MÜNİR BEZMEZ
|38.570
|%44.59
|
|HALİS DANAGÜDEN
|915
|%1.06
|
|ŞAHAP BOZKURT
|558
|%0.65
|
|GÜNGÖR DEMİRKAYA
|361
|%0.42
|
|ABDULLAH ÖZOĞLU
|211
|%0.24
|
|KAZIM ÇETİN
|93
|%0.11
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDURRAHMAN MAHMUT BADEM
|34.480
|%39.14
|
|BEKİR KESKİN
|33.115
|%37.59
|
|MEHMET YILMAZER
|17.898
|%20.32
|
|MEHMET ÖZKAN
|936
|%1.06
|
|MEHMET ZUNGUR
|588
|%0.67
|
|RISTEM TEMEL
|439
|%0.50
|
|GÜVEN KARABELLİ
|190
|%0.22
|
|YALÇIN DUMAN
|170
|%0.19
|
|RAFET KAYA
|166
|%0.19
|
|İSMAİL ÇEVİK
|115
|%0.13
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|BEKİR KESKİN
|20.361
|%46.47
|
|ABDURRAHMAN MAHMUT BADEM
|18.303
|%41.78
|
|MEHMET DUMANLI
|2.153
|%4.91
|
|ASİL SÖNMEZOĞLU
|1.711
|%3.91
|
|HÜSEYİN AYTEKİN
|535
|%1.22
|
|ÖZEN BILDIR
|426
|%0.97
|
|MUSTAFA ABACI
|232
|%0.53
|
|HÜSEYİN AVCILAR
|92
|%0.21