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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 172.935
  • Açılan Sandık 517
  • Kullanılan Oy 135.319
  • Geçerli Oy 129.744
  • Geçersiz Oy 5.575
  • Katılım Oranı %78.25
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN adalet-ve-kalkinma-partisi
ŞÜKRÜ
BAŞDEĞİRMEN
%41.95 54.433 Oy
ATAKAN YAZGAN cumhuriyet-halk-partisi
ATAKAN
YAZGAN
%21.11 27.386 Oy
AHMET TURAL iyi-parti
AHMET
TURAL
%17.68 22.944 Oy
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN milliyetci-hareket-partisi
YUSUF ZİYA
GÜNAYDIN
%10.11 13.118 Oy
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU zafer-partisi
GÖKMEN HAKKI
GÖKMENOĞLU
%4.09 5.302 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%2.32 3.010 Oy
Saadet Partisi
%0.98 1.275 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.45 581 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.29 376 Oy
Hür Dava Partisi
%0.17 215 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 172.935
  • Kullanılan Oy 135.268
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.08 47.915 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.74 29.377 Oy
İyi Parti
%15.73 20.330 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.94 16.721 Oy
Zafer Partisi
%4.76 6.149 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.97 3.842 Oy
Saadet Partisi
%1.28 1.653 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.54 701 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.49 632 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79|516
VELİ KAHRAMAN 		%42.70 515 %11.36 137 %2.32 28 %0 0 %0 0 %0.83 10
ATABEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.67|1.150
SERDAR PEHLİVAN 		%14.19 445 %36.19 1.135 %2.87 90 %0 0 %0.16 5 %9.92 311
EĞİRDİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.05|3.205
MUSTAFA ÖZER 		%14.52 1.452 %25.54 2.554 %0 0 %0.37 37 %0 0 %27.52 2.752
GELENDOST İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.66 1.157 %0 0 %4.97 166
%56.98|1.902
MUSTAFA ÖZMEN 		%0 0 %0 0 %3.39 113
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.76 792
%45.74|1.073
OSMAN KESMEN 		%16.24 381 %3.20 75 %0 0 %0 0 %1.07 25
KEÇİBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.09|2.206
YUSUF MURAT PARLAK 		%26.09 1.149 %8.27 364 %14.01 617 %0 0 %0 0 %1.54 68
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95|54.433
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 		%21.11 27.386 %10.11 13.118 %17.68 22.944 %0.45 581 %0.18 229 %8.52 11.053
ŞARKİKARAAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.96|1.789
ALİ GÖÇER 		%18.44 1.101 %19.29 1.152 %22.16 1.323 %0 0 %0 0 %10.15 606
SENİRKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.64 1.280 %0 0
%44.67|1.341
HÜSEYİN BAYKAL 		%11.63 349 %0 0 %0 0 %1.07 32
SÜTÇÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.46|781
İSMAİL YURDABAK 		%4.59 67 %40.86 597 %0 0 %0 0 %0 0 %1.10 16
ULUBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.32|1.235
AHMET OĞUZ BAKIR 		%16.49 493 %8.20 245 %32.02 957 %0 0 %0 0 %1.97 59
YALVAÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.11 3.847 %3.62 447 %15.79 1.953
%35.78|4.424
MUSTAFA KODAL 		%0 0 %9.03 1.117 %4.67 577
YENİŞARBADEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.91|877
MEHMET ÖZATA 		%41.08 633 %1.23 19 %0.45 7 %0 0 %0 0 %0.32 5
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKABACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.33 747 %0 0
%37.11|914
MUSTAFA DURMUŞ 		%32.24 794 %0 0 %0 0 %0.32 8
ÇARIKSARAYLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.48|779
ÖZCAN TURHAN 		%0 0 %14.61 268 %37.30 684 %0 0 %0 0 %5.62 103
ÇİÇEKPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.60|637
METİN AKBULUT 		%41.96 613 %13.00 190 %0.82 12 %0 0 %0 0 %0.62 9
GÜNEYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.27 508 %0 0
%39.91|544
İSMAİL HAKAN TÜREN 		%9.39 128 %0 0 %0 0 %13.43 183
HÜYÜKLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.01 313 %31.83 332
%37.20|388
KADİR MİNNET 		%0.29 3 %0 0 %0 0 %0.67 7
KULEÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.17|1.021
NURİ ERDOĞAN 		%0 0 %31.83 623 %15.28 299 %0 0 %0 0 %0.72 14
SARIİDRİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53|582
OSMAN ÖZDEMİR 		%0 0 %37.60 540 %1.74 25 %0 0 %18.52 266 %1.60 23
SAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.77 751 %3.29 83
%47.60|1.201
MUSTAFA AVŞAR 		%0.87 22 %0 0 %0 0 %18.47 466
SENİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.75|770
ÖMÜR YORULMAZ 		%42.90 755 %0.85 15 %12.39 218 %0 0 %0 0 %0.11 2
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.07|476
 %39.90 474 %12.96 154 %6.06 72 %0 0 %0 0 %1.01 12
ATABEY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.02 1.031 %17.17 536
%33.38|1.042
 %4.10 128 %0 0 %0 0 %12.33 385
EĞİRDİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.84 2.868 %18.19 1.809
%29.00|2.884
 %0 0 %0 0 %0.18 18 %23.80 2.367
GELENDOST İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.12 1.200 %0 0 %10.45 347
%48.89|1.624
 %0 0 %0 0 %4.55 151
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.43 710
%45.14|1.053
 %17.66 412 %5.06 118 %0 0 %0 0 %1.71 40
KEÇİBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.87|2.003
 %27.18 1.187 %13.17 575 %11.59 506 %0 0 %0 0 %2.20 96
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.08|47.915
 %22.74 29.377 %12.94 16.721 %15.73 20.330 %0.49 632 %0 0 %11.02 14.234
ŞARKİKARAAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.02|1.544
 %18.62 1.105 %21.99 1.305 %22.24 1.320 %0 0 %0 0 %11.14 661
SENİRKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.58 1.149 %0 0
%40.87|1.217
 %15.58 464 %0 0 %0 0 %4.97 148
SÜTÇÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.84|695
 %0 0 %42.87 610 %5.97 85 %0 0 %0 0 %2.32 33
ULUBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|1.156
 %22.08 654 %9.62 285 %25.49 755 %0 0 %0 0 %3.78 112
YALVAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.87|4.016
 %9.36 1.143 %17.89 2.186 %31.46 3.844 %0 0 %0 0 %8.42 1.029
YENİŞARBADEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.27|882
 %40.45 623 %1.30 20 %0 0 %0 0 %0 0 %0.97 15
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKABACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.66 737 %0 0
%35.48|853
 %33.40 803 %0 0 %0 0 %0.46 11
ÇARIKSARAYLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.06|794
 %0 0 %16.16 298 %34.87 643 %0 0 %0 0 %5.91 109
ÇİÇEKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.71 579
%45.34|661
 %14.95 218 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.21 481 %0 0
%39.97|546
 %11.57 158 %0 0 %0 0 %13.25 181
HÜYÜKLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.15 316 %31.39 329
%36.26|380
 %1.72 18 %0 0 %0 0 %0.48 5
KULEÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.021
 %0 0 %31.74 619 %14.82 289 %0 0 %0 0 %1.08 21
SARIİDRİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18|545
 %0 0 %38.39 534 %0 0 %0 0 %0 0 %22.43 312
SAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.25 780 %4.69 117
%45.99|1.148
 %0 0 %0 0 %0 0 %18.07 451
SENİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.99 729
%45.97|798
 %0 0 %11.92 207 %0 0 %0 0 %0.12 2
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 50.394 %38.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF ZİYA GÜNAYDIN 40.801 %30.80
İyi Parti
İYİ PARTİ 		GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU 38.003 %28.68
Saadet Partisi
SAADET 		FARUK ALGINKILINÇ 1.177 %0.89
Demokrat Parti
DP 		CAFER ÖZDEMİR 473 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		LEVENT AYBATILI 356 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET DEMİR 200 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		UĞUR YAZICI 181 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		AHMET ÇAKMAK 177 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		İBRAHİM PERÇİN 97 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		51.075 %38.71
İyi Parti
İYİ PARTİ 		38.996 %29.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		38.033 %28.82
Saadet Partisi
SAADET 		1.776 %1.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		713 %0.54
Demokrat Parti
DP 		639 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		330 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		234 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		150 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.386 %40.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.293 %39.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.574 %12.03
Saadet Partisi
SAADET 		4.313 %3.56
Demokrat Parti
DP 		1.582 %1.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.211 %1.00
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		724 %0.60
Doğru Yol Partisi
DYP 		382 %0.32
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		200 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		176 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		165 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		87 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		69 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		37.088 %35.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.384 %32.11
Demokrat Parti
DP 		16.330 %15.71
Saadet Partisi
SAADET 		7.196 %6.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.027 %4.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.199 %2.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.384 %1.33
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		750 %0.72
Anavatan Partisi
ANAP 		340 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		270 %0.26
Kaynak: Anadolu Ajansı