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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KIRIKHAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KIRIKHAN Toplam Seçmen 72.881
  • Açılan Sandık 245
  • Kullanılan Oy 55.781
  • Geçerli Oy 52.663
  • Geçersiz Oy 3.118
  • Katılım Oranı %76.54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖMER ERDAL ÇELİK adalet-ve-kalkinma-partisi
ÖMER ERDAL
ÇELİK
%52.14 27.460 Oy
ŞEREF VARDİ yeniden-refah-partisi
ŞEREF
VARDİ
%31.39 16.529 Oy
ZEYNEP SAĞIROĞLU cumhuriyet-halk-partisi
ZEYNEP
SAĞIROĞLU
%7.04 3.710 Oy
SERHAN YILDIRIMHAN zafer-partisi
SERHAN
YILDIRIMHAN
%5.05 2.657 Oy
AHMET KAYA iyi-parti
AHMET
KAYA
%1.93 1.017 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.09 572 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 186 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.27 142 Oy
BAĞIMSIZ
%0.26 136 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 91 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 72.881
  • Kullanılan Oy 55.762
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.61 29.129 Oy
Yeniden Refah Partisi
%24.00 12.571 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.19 4.816 Oy
Zafer Partisi
%5.27 2.760 Oy
İyi Parti
%2.71 1.420 Oy
Saadet Partisi
%1.09 573 Oy
Sol Parti
%0.67 353 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.52 270 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.31 160 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.34|19.042
RİFAT SARI 		%25.09 7.918 %0 0 %1.64 517 %0 0 %0 0 %12.93 4.081
ANTAKYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.96|70.646
İBRAHİM NACİ YAPAR 		%38.25 51.019 %0 0 %2.25 3.005 %0 0 %0 0 %6.53 8.713
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.06 11.894
%64.49|38.228
SAMİ ÜSTÜN 		%0 0 %3.02 1.789 %0 0 %0 0 %12.43 7.371
BELEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %24.16 4.553
%53.16|10.019
İBRAHİM GÜL 		%9.09 1.713 %0 0 %0 0 %13.60 2.563
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.09 5.061
%45.83|32.693
HALİL İBRAHİM ÖZGÜN 		%0 0 %0.23 165 %0 0 %0 0 %46.85 33.420
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.93|32.443
BAHADIR AMAÇ 		%31.37 21.684 %1.62 1.123 %3.23 2.232 %0.07 50 %16.78 11.599
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.09|10.662
ÖKKEŞ ELMASOĞLU 		%34.37 8.311 %3.53 853 %9.43 2.281 %0.11 27 %8.48 2.050
HASSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.53|13.327
SELAHATTİN ÇOLAK 		%3.67 1.123 %0 0 %21.50 6.583 %0 0 %0.29 88 %31.01 9.495
İSKENDERUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.08|51.077
MEHMET DÖNMEZ 		%42.17 50.000 %0 0 %6.81 8.071 %1.54 1.821 %0.30 356 %6.11 7.240
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.14|27.460
ÖMER ERDAL ÇELİK 		%7.04 3.710 %0 0 %1.93 1.017 %0.27 142 %0.26 136 %38.35 20.198
KUMLU Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.05 1.040 %32.86 2.619 %7.09 565 %0 0 %0 0 %47.00 3.746
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.62|11.193
BEKİR ALTAN 		%13.89 3.334 %0 0 %1.51 362 %1.07 258 %0.80 192 %36.12 8.672
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.16|24.911
AHMET YUMUŞAK 		%30.79 14.706 %0 0 %2.29 1.095 %0 0 %0.46 218 %14.30 6.829
SAMANDAĞ Türkiye İşçi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.96 4.490 %42.07 27.154 %0 0 %0.42 272 %0 0 %1.19 767 %49.36 31.863
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.87|14.015
MEHMET YALÇIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %39.13 9.011
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.74|19.014
 %23.21 7.266 %0 0 %2.42 759 %0 0 %0 0 %13.62 4.263
ANTAKYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.67|70.351
 %36.39 48.604 %0 0 %2.23 2.982 %0 0 %0 0 %8.71 11.634
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.95 12.392
%63.17|37.364
 %0 0 %3.15 1.863 %0 0 %0 0 %12.73 7.529
BELEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %24.11 4.540
%52.12|9.815
 %9.61 1.809 %0 0 %0 0 %14.17 2.668
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.42 5.287
%50.89|36.248
 %0 0 %0.32 230 %0 0 %0 0 %41.36 29.459
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.50|29.136
 %32.94 22.583 %2.46 1.686 %4.05 2.774 %0 0 %18.06 12.384
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.34|9.965
 %35.04 8.447 %4.23 1.020 %9.59 2.312 %0 0 %9.80 2.363
HASSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.89|14.479
 %6.06 1.832 %0 0 %18.66 5.640 %0 0 %0.41 123 %26.98 8.157
İSKENDERUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.71 49.183
%41.92|49.434
 %0 0 %5.97 7.036 %1.81 2.140 %0.12 147 %8.47 9.983
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.61|29.129
 %9.19 4.816 %0 0 %2.71 1.420 %0.31 160 %0 0 %32.17 16.852
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.29 1.525 %28.65 2.265 %9.95 787 %0 0 %0 0 %42.11 3.330
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.28|11.534
 %18.56 4.434 %0 0 %2.17 519 %1.53 366 %0 0 %29.46 7.038
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.41|25.447
 %29.04 13.837 %0 0 %2.51 1.198 %0 0 %0 0 %15.03 7.161
SAMANDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.63 4.920
%48.68|31.375
 %0 0 %0.67 435 %0.10 64 %1.46 940 %41.46 26.720
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.88|14.639
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %36.12 8.278
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYHAN YAVUZ 37.089 %58.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ERHAN YAVUZYILMAZ 24.368 %38.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HASAN KELCE 994 %1.58
Saadet Partisi
SAADET 		ATİLA EROL 362 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		GÖNÜL GÖKKAN KURTUL 98 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER ÖZSOY 89 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT SAKMAN 14.101 %41.42
Demokrat Parti
DP 		AYHAN YAVUZ 9.886 %29.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL TURAN 8.129 %23.88
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ KURTER 1.019 %2.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		UĞUR KURTOĞLU 496 %1.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET GEZMEN 302 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER ÖZSOY 78 %0.23
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 35 %0.10
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.762 %60.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		22.782 %36.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.119 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		432 %0.69
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		296 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		101 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		74 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.976 %63.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.535 %26.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.776 %6.36
Saadet Partisi
SAADET 		1.494 %2.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		272 %0.46
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		112 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		79 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		66 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		37 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		36 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.293 %39.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.015 %26.76
Demokrat Parti
DP 		8.847 %26.27
Saadet Partisi
SAADET 		1.206 %3.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		882 %2.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		359 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		81 %0.24
Kaynak: Anadolu Ajansı