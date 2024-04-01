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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÜZÜMLÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÜZÜMLÜ Toplam Seçmen 6.369
  • Açılan Sandık 24
  • Kullanılan Oy 5.128
  • Geçerli Oy 4.936
  • Geçersiz Oy 192
  • Katılım Oranı %80.51
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

LÜTFİ YAKUT milliyetci-hareket-partisi
LÜTFİ
YAKUT
%49.64 2.450 Oy
KENAN TAT adalet-ve-kalkinma-partisi
KENAN
TAT
%47.83 2.361 Oy
CEM ÖZKAYA cumhuriyet-halk-partisi
CEM
ÖZKAYA
%1.18 58 Oy
OSMAN DEVRANT iyi-parti
OSMAN
DEVRANT
%0.53 26 Oy
AHMET ARITAŞI yeniden-refah-partisi
AHMET
ARITAŞI
%0.36 18 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.22 11 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.16 8 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.04 2 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.04 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 6.369
  • Kullanılan Oy 5.127
Milliyetçi Hareket Partisi
%48.14 2.368 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.43 2.333 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.50 74 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.94 46 Oy
İyi Parti
%0.83 41 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.69 34 Oy
Saadet Partisi
%0.33 16 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.08 4 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.06 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.24 791 %2.13 38
%52.52|939
OKTAY EFE 		%0.28 5 %0 0 %0 0 %0.84 15
İLİÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92 1.416 %1.78 60
%54.71|1.848
MEHMET ELÇİ 		%0.30 10 %0 0 %0 0 %1.30 44
KEMAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.88 451 %2.88 31
%48.00|517
CEVDET BAYRAM 		%0.28 3 %0 0 %0 0 %6.96 75
KEMALİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.94|517
ERDEM ATMACA 		%3.74 38 %43.65 443 %0 0 %0 0 %0.59 6 %1.08 11
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.08 15.745
%40.45|30.217
BEKİR AKSUN 		%1.61 1.202 %0.45 338 %29.24 21.841 %7.18 5.362
OTLUKBELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.72 289 %0.47 4
%64.53|553
YUSUF TEKTAŞ 		%0.47 4 %0 0 %0 0 %0.82 7
REFAHİYE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.14 837 %1.25 29 %0 0 %0.86 20 %0 0 %0 0 %61.74 1.430
TERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.03 774 %22.65 565
%42.50|1.060
MEHMET YILMAZ 		%0.56 14 %2.37 59 %0.44 11 %0.44 11
ÜZÜMLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.83 2.361 %1.18 58
%49.64|2.450
LÜTFİ YAKUT 		%0.53 26 %0.04 2 %0 0 %0.79 39
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINBAŞAK Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87 11 %28.82 364 %0.71 9 %0 0 %0 0 %0 0 %69.60 879
ÇADIRKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 243 %1.83 18
%37.84|372
SAİT DURGUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %35.61 350
ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16 2
%48.10|620
ÇETİN ÇAY 		%0.23 3 %0 0 %0 0 %0 0 %51.51 664
KARGIN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.69 497 %1.09 13 %6.88 82 %0 0 %0 0 %0 0 %50.34 600
MERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.95 407 %0 0
%60.10|628
BAYRAM BİLİCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.96 10
MOLLAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18 2
%36.52|397
CİHANGİR KAYA 		%0.18 2 %0 0 %0 0 %5.80 63 %57.31 623
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.38 756 %6.33 113
%49.66|886
 %0.34 6 %0.06 1 %0 0 %1.23 22
İLİÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.75 1.231 %6.69 224
%50.27|1.684
 %0.57 19 %0 0 %0 0 %5.73 192
KEMAH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.20|449
 %8.36 89 %37.12 395 %0.66 7 %0.47 5 %0 0 %11.18 119
KEMALİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.57|463
 %13.19 134 %40.75 414 %0 0 %0 0 %0 0 %0.49 5
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %26.34 18.594
%52.63|37.150
 %3.77 2.658 %0.71 502 %0 0 %16.56 11.687
OTLUKBELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.98 283 %0 0
%61.93|501
 %2.22 18 %0 0 %0 0 %0.87 7
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.42 894 %0 0 %0 0 %2.82 64 %0 0 %0 0 %57.76 1.310
TERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.21 741 %24.34 597
%44.11|1.082
 %1.06 26 %0.12 3 %0 0 %0.16 4
ÜZÜMLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.43 2.333 %1.50 74
%48.14|2.368
 %0.83 41 %0.06 3 %0 0 %2.03 100
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINBAŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.18 15
%39.46|500
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %59.35 752
ÇADIRKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.18 244 %0 0
%38.60|374
 %0 0 %0 0 %0 0 %36.22 351
ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40 5
%50.51|638
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %49.09 620
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.14 472 %0 0 %11.05 130 %0 0 %0 0 %0 0 %48.81 574
MERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.49 400 %0 0
%60.51|613
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MOLLAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.56 6
%42.29|450
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.70 50 %52.44 558
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET SAZLI 2.466 %49.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ŞEREF ORUÇ 2.385 %48.16
İyi Parti
İYİ PARTİ 		FAHRİ ŞİMŞEK 63 %1.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ELİF İNCİ UTLU 33 %0.67
Saadet Partisi
SAADET 		FARUK KARAKAYA 5 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET SAZLI 2.420 %56.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İHSAN GÜLER 1.799 %41.86
Saadet Partisi
SAADET 		FATİH KELEŞ 40 %0.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		GÖKHAN CANBABA 37 %0.86
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA AYDOĞDU 2 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SAMİ SERTADIM 1.957 %52.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		LÜTFİ YAKUT 1.625 %44.00
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET AKDAĞ 75 %2.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZCAN İLHAN 21 %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSAMETTİN PASİNLİ 15 %0.41
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.442 %49.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.218 %45.40
İyi Parti
İYİ PARTİ 		217 %4.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.411 %56.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.817 %42.70
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.889 %51.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.679 %45.50
Saadet Partisi
SAADET 		97 %2.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25 %0.68
Kaynak: Anadolu Ajansı