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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YIĞILCA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YIĞILCA Toplam Seçmen 2.432
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 2.114
  • Geçerli Oy 2.025
  • Geçersiz Oy 89
  • Katılım Oranı %86.92
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SELAMİ SAVAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
SELAMİ
SAVAŞ
%36.15 732 Oy
MUZAFFER YİĞİT yeniden-refah-partisi
MUZAFFER
YİĞİT
%28.69 581 Oy
MUHTEREM BALTACI milliyetci-hareket-partisi
MUHTEREM
BALTACI
%26.12 529 Oy
SEMRA ÇAMLI iyi-parti
SEMRA
ÇAMLI
%4.05 82 Oy
ÖNDER ATASOY cumhuriyet-halk-partisi
ÖNDER
ATASOY
%3.85 78 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.59 12 Oy
Zafer Partisi
%0.35 7 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.10 2 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.10 2 Oy
Hür Dava Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.432
  • Kullanılan Oy 2.114
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.62 669 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%29.55 588 Oy
Yeniden Refah Partisi
%21.96 437 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.29 165 Oy
İyi Parti
%5.43 108 Oy
Zafer Partisi
%0.60 12 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.20 4 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.15 3 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.15 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKOCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.86 5.877
%37.41|6.131
FİKRET ALBAYRAK 		%19.65 3.220 %2.78 456 %0 0 %0.19 31 %4.10 672
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.49|2.392
YILMAZ YILDIZ 		%5.72 288 %41.02 2.066 %0.38 19 %0 0 %0 0 %5.40 272
CUMAYERİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.68 2.612 %0 0
%42.45|2.794
MUSTAFA KOLOĞLU 		%1.32 87 %0 0 %0.21 14 %16.33 1.075
GÖLYAKA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.35 2.411 %3.97 296
%33.80|2.519
MUZAFFER COŞKUN 		%0.81 60 %0 0 %0 0 %29.07 2.166
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.11|2.909
KENAN SÜBEKCİ 		%3.75 222 %32.42 1.920 %2.75 163 %0 0 %0.07 4 %11.90 705
KAYNAŞLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.93 1.776 %6.19 380
%32.38|1.988
EFDAL ALTUNDAL 		%0.62 38 %0 0 %0 0 %31.88 1.957
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.22|41.233
FARUK ÖZLÜ 		%13.37 13.711 %4.09 4.198 %6.13 6.286 %0.59 607 %0.09 92 %35.50 36.398
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.15|732
SELAMİ SAVAŞ 		%3.85 78 %26.12 529 %4.05 82 %0 0 %0 0 %29.83 604
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.60 867 %3.15 121
%66.90|2.567
FATİH OCAK 		%3.39 130 %0 0 %0 0 %3.96 152
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.65|1.224
İBRAHİM ERCAN 		%3.20 94 %26.74 786 %0.51 15 %0 0 %0 0 %27.90 820
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKOCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.52|5.801
 %34.85 5.692 %16.19 2.645 %5.86 957 %0 0 %0 0 %7.58 1.238
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.56|2.116
 %6.80 338 %40.75 2.026 %0.54 27 %0 0 %0 0 %9.35 465
CUMAYERİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.71 2.532 %0 0
%40.68|2.661
 %2.17 142 %0 0 %0 0 %18.44 1.206
GÖLYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.66|2.431
 %5.67 422 %30.31 2.256 %1.28 95 %0 0 %0 0 %30.09 2.240
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.43|2.851
 %5.10 300 %29.95 1.763 %5.25 309 %0 0 %0 0 %11.28 664
KAYNAŞLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.95 1.826 %8.12 495
%30.69|1.871
 %0.92 56 %0 0 %0 0 %30.33 1.849
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.00|38.722
 %15.69 15.991 %6.67 6.794 %6.91 7.045 %0 0 %0 0 %32.73 33.347
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|669
 %8.29 165 %29.55 588 %5.43 108 %0 0 %0 0 %23.12 460
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.84 951 %4.91 188
%59.68|2.285
 %4.49 172 %0 0 %0 0 %6.09 233
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.77|1.099
 %5.57 162 %27.04 787 %2.27 66 %0 0 %0 0 %27.35 796
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RASİM ÇAM 1.014 %47.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUZAFFER YİĞİT 965 %45.20
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZEYNEL ÇAMLI 148 %6.93
Saadet Partisi
SAADET 		MUSA ERGİN 4 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YÜKSEL KURTOĞLU 4 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.004 %47.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		894 %42.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		219 %10.33
Vatan Partisi
VATAN 		2 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.093 %55.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		579 %29.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		207 %10.58
Saadet Partisi
SAADET 		62 %3.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.77
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		650 %36.60
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		602 %33.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		371 %20.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		86 %4.84
Saadet Partisi
SAADET 		67 %3.77
Kaynak: Anadolu Ajansı