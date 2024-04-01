ÇERMİK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%11.88 16.518
|%3.46 4.817
|%0 0
|%0.61 853
|
%71.83|99.890SİRAÇ ÇELİK
|%0 0
|%12.21 16.979
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.62 8.444
|%1.95 1.054
|%0 0
|%0.22 117
|
%67.99|36.766MİZGİN EKİN
|%0 0
|%14.22 7.691
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%25.66|6.075ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|%23.14 5.478
|%0 0
|%0.34 81
|%22.35 5.292
|%0 0
|%28.51 6.749
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.14 9.342
|%0.69 221
|%0 0
|%0.51 163
|
%49.21|15.780SEMRA AKYÜZ
|%0 0
|%20.45 6.558
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.43|2.732ALİ SUAT AKMEŞE
|%3.26 196
|%0 0
|%0.55 33
|%4.21 253
|%0 0
|%46.56 2.800
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.57 4.626
|%1.38 241
|%0 0
|%0.38 67
|
%48.34|8.415HACİ AKENGİN
|%3.19 555
|%20.13 3.504
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.11|4.589FIRAT SEYDAOĞLU
|%1.57 189
|%0 0
|%0.71 85
|%36.31 4.372
|%0.10 12
|%23.20 2.793
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.07 10.439
|%4.39 2.535
|%0 0
|%0.53 308
|
%56.62|32.706ŞİYAR GÜLDİKEN
|%0.10 58
|%20.28 11.717
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.60 4.279
|%1.19 161
|%0 0
|%0.55 74
|
%38.85|5.261BESİLE NARİN
|%0 0
|%27.82 3.767
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.18|4.083FUAT MEHMETOĞLU
|%0 0
|%0 0
|%1.22 99
|%45.62 3.712
|%0 0
|%2.97 242
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.69 20.000
|%4.03 6.351
|%0 0
|%0.37 591
|
%68.86|108.555GÜLŞEN SİNCAR
|%0 0
|%14.05 22.157
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.27 1.481
|%1.60 117
|%0 0
|%0 0
|
%72.22|5.276MEHMET ŞIK
|%0 0
|%5.90 431
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.52 5.716
|%2.71 476
|%0 0
|%0.93 164
|
%55.95|9.834FATMA AY
|%0 0
|%7.89 1.387
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.12 1.183
|%0 0
|%0 0
|%0.64 83
|
%86.08|11.169DİLEK DİYAR ÖZER
|%0.12 15
|%4.05 525
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.08 3.342
|%1.72 631
|%0 0
|%0.27 98
|
%70.70|26.009SEVİM BİÇİCİ
|%8.26 3.037
|%9.98 3.672
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.01 7.740
|%2.35 911
|%0.22 84
|%0.48 186
|
%63.60|24.607ADNAN ÖRHAN
|%0 0
|%13.34 5.162
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.82 15.312
|%4.43 3.601
|%0 0
|%0.42 343
|
%62.51|50.850SAFİYE AKDAĞ
|%0 0
|%13.82 11.242
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%11.80 16.330
|%3.80 5.261
|%0 0
|%0.59 822
|
%70.80|97.964
|%0 0
|%13.00 17.993
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.31 8.253
|%2.32 1.253
|%0 0
|%0 0
|
%68.06|36.693
|%0 0
|%14.31 7.712
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.02|6.068
|%20.58 4.799
|%0 0
|%0 0
|%24.40 5.691
|%0 0
|%29.00 6.763
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.06 8.300
|%0 0
|%0 0
|%0.62 197
|
%50.92|16.217
|%0 0
|%22.40 7.133
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.38|2.487
|%5.42 318
|%0.22 13
|%0 0
|%7.69 451
|%0 0
|%44.29 2.599
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.71 4.213
|%1.50 255
|%0 0
|%0.56 95
|
%48.76|8.312
|%4.69 799
|%19.79 3.374
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.00 4.067
|%1.68 195
|%0 0
|%0.86 100
|
%36.24|4.211
|%0 0
|%26.22 3.047
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.88 10.321
|%4.25 2.452
|%0 0
|%0.59 340
|
%56.10|32.380
|%0 0
|%21.19 12.229
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.88 3.941
|%2.21 291
|%0 0
|%0 0
|
%39.69|5.235
|%0 0
|%28.00 3.693
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.76 3.368
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%50.00|4.033
|%0 0
|%8.24 665
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.59 19.785
|%4.03 6.328
|%0 0
|%0.38 597
|
%67.83|106.581
|%0.08 121
|%15.09 23.718
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.92 1.369
|%1.66 120
|%0 0
|%0 0
|
%72.52|5.247
|%0 0
|%6.90 499
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.65 5.669
|%2.89 501
|%0 0
|%0 0
|
%55.18|9.581
|%0 0
|%9.29 1.613
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.98 1.423
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%84.58|10.963
|%0 0
|%4.44 575
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.62 3.868
|%1.98 720
|%0 0
|%0 0
|
%73.06|26.621
|%2.18 795
|%12.17 4.433
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.84 7.252
|%2.84 1.095
|%0.23 88
|%0.64 245
|
%63.37|24.392
|%0 0
|%14.08 5.421
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.15 14.735
|%4.64 3.771
|%0 0
|%0 0
|
%62.56|50.793
|%0 0
|%14.65 11.891
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|9.368
|%40.07
|
|MUHARREM ŞAHİN
|5.972
|%25.54
|
|NURETTİN AKDAĞ
|4.070
|%17.41
|
|SEHİT KAYA
|3.763
|%16.09
|
|HAMZA EKİNCİ
|150
|%0.64
|
|ZEYNEP HACER ÖZİLHAN
|58
|%0.25
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET AKDAĞ
|10.764
|%46.59
|
|CEMAL AYDİN
|9.694
|%41.96
|
|ABUBEKİR AKKILIÇ
|2.007
|%8.69
|
|ABDURRAHMAN NURAL TANDOĞAN
|253
|%1.10
|
|SELAHATTİN GÜLOĞLU
|193
|%0.84
|
|SULTAN KARADENİZ
|147
|%0.64
|
|HALİS SATIÇ
|46
|%0.20
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET AKDAĞ
|3.314
|%43.61
|
|ŞEYHMUS AĞAÇHANLI
|2.050
|%26.97
|
|SUNA ÜNSAL AYDIN
|1.860
|%24.47
|
|-
|303
|%3.99
|
|MUZAFFER KARATAŞ
|39
|%0.51
|
|HÜSEYİN KARADENİZ
|34
|%0.45