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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DEDEFAKILI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DEDEFAKILI Toplam Seçmen 780
  • Açılan Sandık 4
  • Kullanılan Oy 603
  • Geçerli Oy 579
  • Geçersiz Oy 24
  • Katılım Oranı %77.31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HAYDAR COŞKUN adalet-ve-kalkinma-partisi
HAYDAR
COŞKUN
%57.51 333 Oy
EROL KARABULUT milliyetci-hareket-partisi
EROL
KARABULUT
%41.45 240 Oy
İSA UZAR yeniden-refah-partisi
İSA
UZAR
%0.69 4 Oy
MUHAMMED ENES ÖZMEN saadet-partisi
MUHAMMED ENES
ÖZMEN
%0.35 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 780
  • Kullanılan Oy 603
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.50 323 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%43.30 252 Oy
Saadet Partisi
%1.20 7 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.31 3.966 %2.15 223
%52.09|5.393
NEZİH YALÇIN 		%2.21 229 %0 0 %0.03 3 %5.21 539
AYDINCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.07|1.041
MUSTAFA TEKÇAM 		%0 0 %44.93 934 %0.34 7 %0 0 %2.12 44 %2.55 53
BOĞAZLIYAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.01|5.464
GÖKHAN COŞAR 		%46.33 5.272 %2.03 231 %0.73 83 %0.10 11 %0 0 %2.80 319
ÇANDIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.32 354 %25.53 590
%31.37|725
ERTAN EROĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %27.78 642
ÇAYIRALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.16 862 %28.55 816
%40.69|1.163
AHMET KAYGISIZ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.59 17
ÇEKEREK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.64 2.235 %1.88 106
%57.43|3.238
ÜZEYİR İNCE 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.05 59
KADIŞEHRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.24 1.326 %0.27 8 %10.48 314 %0 0 %0 0 %0 0 %45.01 1.349
MERKEZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.81 12.651 %2.13 1.007 %29.78 14.049 %1.70 803 %0.13 63 %0.19 89 %39.25 18.520
SARAYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.77 1.435 %0.53 17
%53.70|1.721
AHMET KÖROĞLU 		%0.37 12 %0 0 %0 0 %0.62 20
SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.37|4.331
OSMAN GÖZAN 		%1.98 189 %37.82 3.610 %4.88 466 %0 0 %0 0 %9.94 949
ŞEFAATLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.57|2.728
ZEKİ BOZKURT 		%6.02 338 %32.53 1.827 %7.98 448 %0 0 %0 0 %4.91 276
SORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.05 10.100 %1.91 550
%55.97|16.129
MUSTAFA ERKUT EKİNCİ 		%0.95 275 %0.05 13 %0.20 58 %5.87 1.691
YENİFAKILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.10 902 %0 0
%47.26|905
MUSA SARIASLAN 		%2.61 50 %0 0 %0 0 %3.03 58
YERKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.75|4.182
FATİH ARSLAN 		%25.14 3.930 %26.24 4.102 %17.44 2.727 %0.13 21 %0 0 %4.29 671
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARAPLI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.70 73 %0 0 %23.65 303 %12.18 156 %0 0 %0 0 %58.47 749
BAHADIN Memleket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.37 22 %25.73 413 %1.18 19 %0 0 %0 0 %0.31 5 %71.40 1.146
BAYDİĞİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 806 %0 0
%55.91|1.065
İMDAT CEYLAN 		%1.47 28 %0 0 %0 0 %0.31 6
BELEKÇAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%89.88|373
ŞAHİN ARISOY 		%0 0 %4.82 20 %0 0 %0 0 %0 0 %5.30 22
ÇİĞDEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.38|748
İSMAİL BİÇER 		%0.77 11 %46.36 662 %0 0 %0 0 %0 0 %0.49 7
DEDEFAKILI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.51|333
HAYDAR COŞKUN 		%0 0 %41.45 240 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 6
DOĞANKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.02 235 %0 0
%76.00|776
ULVİ AKDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.98 10
EYMİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.96 693 %0 0
%58.39|988
SİNAN YANAR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.65 11
GÜLŞEHRİ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.76 300 %0 0 %25.30 384 %0 0 %0 0 %0 0 %54.94 834
HALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.54|453
ZEKİ ŞİMŞEK 		%0 0 %24.23 213 %0 0 %0 0 %0 0 %24.23 213
KARAYAKUP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.53|577
TALAT İBİŞ 		%1.60 16 %0.60 6 %39.88 400 %0 0 %0 0 %0.40 4
KONUKLAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.65 261 %0 0
%56.37|345
OĞUZHAN KARACA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.98 6
OLUKÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.45 385 %0 0
%52.93|469
HASAN AYDINSOY 		%2.71 24 %0 0 %0 0 %0.90 8
OVAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.76|844
TUNCAY ERDOĞAN 		%0 0 %45.80 719 %0 0 %0 0 %0 0 %0.45 7
OZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.90|497
AHMET YAŞAR 		%0 0 %28.41 202 %0 0 %0 0 %0 0 %1.69 12
ÖZÜKAVAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.04|506
ABDULLAH GÖKÇETÜRK 		%0 0 %35.71 296 %0 0 %0 0 %0 0 %3.26 27
SIRÇALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.63 371 %0 0
%52.12|406
MUSTAFA PARLAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.26 2
UMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.99|633
İLHAN KOÇAK 		%0 0 %44.12 570 %0 0 %0 0 %0 0 %6.89 89
UZUNLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.76|500
MUSTAFA UÇAR 		%44.73 416 %1.29 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0.22 2
YAMAÇLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.65 722 %2.03 38
%58.35|1.090
İBRAHİM ÖZSOY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.96 18
YENİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.71|742
MUSTAFA ÖZER 		%0 0 %47.04 675 %0 0 %0 0 %0 0 %1.25 18
YENİYER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
%59.38|152
NEVZAT ATAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %40.62 104
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.81 3.896 %4.54 468
%46.91|4.834
 %3.51 362 %0 0 %0 0 %7.22 744
AYDINCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.56|1.024
 %0 0 %46.32 957 %0 0 %0 0 %0 0 %4.11 85
BOĞAZLIYAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.00 4.759
%45.21|5.123
 %5.77 654 %1.04 118 %0 0 %0 0 %5.98 678
ÇANDIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.72 338 %26.44 607
%34.67|796
 %0 0 %0 0 %0 0 %24.17 555
ÇAYIRALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.82 903 %30.62 869
%37.14|1.054
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.42 12
ÇEKEREK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18 2.181 %3.23 180
%56.41|3.140
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.17 65
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.03 1.184 %0 0 %17.82 527 %0 0 %0 0 %0 0 %42.16 1.247
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.71 13.461 %4.80 2.248
%30.58|14.336
 %3.54 1.659 %0.15 69 %0 0 %32.23 15.108
SARAYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.72 1.361 %0.91 29
%54.90|1.749
 %0.50 16 %0 0 %0 0 %0.97 31
SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.88|4.168
 %3.26 310 %34.61 3.288 %5.73 544 %0 0 %0 0 %12.52 1.189
ŞEFAATLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.65|2.387
 %9.65 540 %29.96 1.677 %12.97 726 %0 0 %0 0 %4.77 267
SORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.20 10.412 %2.77 796
%50.26|14.456
 %1.61 464 %0 0 %0 0 %9.16 2.635
YENİFAKILI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.37|863
 %0 0 %44.22 841 %6.94 132 %0 0 %0 0 %3.47 66
YERKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.03|4.323
 %22.92 3.535 %26.82 4.136 %15.75 2.429 %0 0 %0 0 %6.47 998
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.41 131 %0 0 %26.07 328 %10.33 130 %0 0 %0 0 %53.18 669
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.97 31 %26.40 416 %3.87 61 %0 0 %0 0 %0 0 %67.77 1.068
BAYDİĞİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.50 834 %0 0
%54.70|1.025
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.80 15
BELEKÇAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%90.98|373
 %0 0 %7.56 31 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 6
ÇİĞDEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.49|726
 %1.21 17 %46.74 659 %0 0 %0 0 %0 0 %0.57 8
DEDEFAKILI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.50|323
 %0 0 %43.30 252 %0 0 %0 0 %0 0 %1.20 7
DOĞANKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.53 228 %0 0
%76.09|770
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.38 14
EYMİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.94 669 %0 0
%59.04|989
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.01 17
GÜLŞEHRİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.84 296 %0 0
%29.02|433
 %0 0 %0 0 %0 0 %51.14 763
HALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.33|407
 %0 0 %31.74 273 %0 0 %0 0 %0 0 %20.93 180
KARAYAKUP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.03|585
 %0 0 %0 0 %37.94 376 %0 0 %0 0 %3.03 30
KONUKLAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 273 %0 0
%54.68|333
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.49 3
OLUKÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.71 393 %0 0
%52.33|460
 %2.73 24 %0 0 %0 0 %0.23 2
OVAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.14|837
 %0 0 %45.27 713 %0 0 %0 0 %0 0 %1.59 25
OZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.19|478
 %0 0 %31.53 221 %0 0 %0 0 %0 0 %0.29 2
ÖZÜKAVAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.61|458
 %0 0 %36.96 299 %0 0 %0 0 %0 0 %6.43 52
SIRÇALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.78 363 %0 0
%52.45|407
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 6
UMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.93|657
 %0 0 %41.55 536 %0 0 %0 0 %0 0 %7.52 97
UZUNLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.43|486
 %46.06 427 %1.40 13 %0 0 %0 0 %0 0 %0.11 1
YAMAÇLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.41 704 %2.95 54
%57.88|1.061
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.76 14
YENİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.27|728
 %0 0 %47.96 681 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 11
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.12 296 %0 0 %28.20 346 %0 0 %0 0 %0 0 %47.68 585
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAYDAR COŞKUN 604 %63.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İRFAN KARABULUT 332 %34.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ENVER YÜCEL 11 %1.16
Saadet Partisi
SAADET 		SÜMEYRA YÜCE 4 %0.42
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAYDAR COŞKUN 553 %85.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ GÜNGÖR 82 %12.67
Saadet Partisi
SAADET 		HAMDİ ÇOLAK 12 %1.85
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMET KARABULUT 366 %55.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İLHAMİ ERDOĞAN 284 %43.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET KAYGISIZ 4 %0.61
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		574 %60.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		352 %37.33
Saadet Partisi
SAADET 		17 %1.80
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		566 %91.73
Saadet Partisi
SAADET 		51 %8.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		368 %56.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		283 %43.47
Kaynak: Anadolu Ajansı