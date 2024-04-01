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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YOLALAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YOLALAN Toplam Seçmen 1.706
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 1.452
  • Geçerli Oy 1.325
  • Geçersiz Oy 127
  • Katılım Oranı %85.11
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KEREM ÇABUK adalet-ve-kalkinma-partisi
KEREM
ÇABUK
%39.17 519 Oy
HÜSEYİN ÖZTÜRK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HÜSEYİN
ÖZTÜRK
%29.74 394 Oy
MAŞALLAH İNAN saadet-partisi
MAŞALLAH
İNAN
%24.98 331 Oy
MURAT YAĞRİK yeniden-refah-partisi
MURAT
YAĞRİK
%4.30 57 Oy
TAHSİN KANLİBAŞ cumhuriyet-halk-partisi
TAHSİN
KANLİBAŞ
%1.21 16 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.60 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.706
  • Kullanılan Oy 1.453
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.29 471 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%34.44 435 Oy
Saadet Partisi
%21.62 273 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.83 61 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.19 15 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.63 8 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.89|2.756
ABDULLAH AKBABA 		%0.65 47 %0 0 %0.69 50 %6.93 504 %0 0 %53.85 3.917
AHLAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.01|5.735
YAVUZ GÜLMEZ 		%1.15 157 %0 0 %17.73 2.421 %33.57 4.583 %0.38 52 %5.16 704
GÜROYMAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 4.290 %0.73 97 %0 0 %0.66 87 %31.82 4.206 %0.65 86 %33.69 4.454
HİZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.69|2.178
YAHYA ŞAM 		%12.73 823 %0 0 %0.80 52 %25.80 1.668 %0 0 %26.98 1.744
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.23|8.900
NESRULLAH TANĞLAY 		%2.06 480 %0 0 %1.44 336 %37.38 8.702 %0.24 55 %20.65 4.808
MUTKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.38|840
VAHDETTİN BARLAK 		%6.11 91 %0 0 %0 0 %0 0 %3.09 46 %34.43 513
TATVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.02 11.892 %1.78 642 %0 0 %1.04 373
%48.53|17.477
MÜMİN EROL 		%0 0 %15.64 5.631
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINLAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.17 723 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.83 778
GÖLBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.74|1.307
HİKMET KARDAŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.49 37 %0 0 %45.76 1.134
GÜNKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.25|1.230
İLHAN ÇETİNSOY 		%5.28 122 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.47 958
KAVAKBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.37|770
VEYSİ OĞUZ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %32.63 373
OVAKIŞLA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.95 387 %0 0 %0 0 %0 0
%40.21|780
BARAN TURAN 		%0 0 %39.85 773
YOLALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.17|519
KEREM ÇABUK 		%1.21 16 %0 0 %0 0 %29.74 394 %0 0 %29.89 396
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85|2.643
 %0 0 %0 0 %1.55 111 %12.21 876 %0 0 %49.39 3.542
AHLAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.98|5.556
 %1.63 221 %0 0 %17.00 2.305 %33.56 4.550 %0 0 %6.83 926
GÜROYMAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.27 3.955 %0 0 %0 0 %1.26 164
%34.46|4.502
 %0 0 %34.02 4.445
HİZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.69|2.149
 %10.76 686 %0 0 %0.82 52 %26.56 1.694 %0 0 %28.17 1.797
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.26 7.858 %3.23 742 %0 0 %2.61 599
%36.64|8.405
 %0 0 %23.25 5.333
MUTKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.53|822
 %9.08 132 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %34.39 500
TATVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.51 10.975 %2.13 765 %0 0 %1.32 474
%47.98|17.257
 %0 0 %18.06 6.496
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.46 691 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.54 735
GÖLBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.91|1.290
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.09 1.148
GÜNKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.39|1.165
 %6.09 138 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.52 964
KAVAKBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.30|728
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %33.70 370
OVAKIŞLA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.65 360 %0.21 4 %0 0 %0 0
%45.13|871
 %0 0 %36.01 695
YOLALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.29|471
 %1.19 15 %0 0 %0 0 %34.44 435 %0 0 %27.08 342
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEREM ÇABUK 463 %36.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ZİYA TELLİ 288 %22.75
Saadet Partisi
SAADET 		MAHMUT PEKER 147 %11.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		NURTEKİN DİLSİZ 110 %8.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YUNUS İŞİK 2 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		FELEMEZ AYDİN 511 %41.68
Saadet Partisi
SAADET 		KEREM ÇABUK 422 %34.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NECDET İNAN 279 %22.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYTAÇ YEŞİLGÜL 14 %1.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT İNAN 474 %39.11
Anavatan Partisi
ANAP 		FELEMEZ AYDİN 361 %29.79
Demokrat Parti
DP 		MEDENİ GÜRSES 277 %22.85
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET NECİP HÜSEYNİ 100 %8.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		531 %47.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		336 %30.00
Saadet Partisi
SAADET 		159 %14.20
İyi Parti
İYİ PARTİ 		85 %7.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9 %0.80
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		510 %43.18
Saadet Partisi
SAADET 		381 %32.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		290 %24.56
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		465 %39.04
Anavatan Partisi
ANAP 		360 %30.23
Demokrat Parti
DP 		286 %24.01
Saadet Partisi
SAADET 		80 %6.72
Kaynak: Anadolu Ajansı