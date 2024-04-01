YAYLADERE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.68 342
|%29.27 600
|
%50.15|1.028ERDAL ALMALI
|%0.34 7
|%0.98 20
|%0 0
|%2.59 53
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.10 3.053
|%0.98 88
|%0 0
|%0.54 48
|%7.38 661
|%0 0
|%57.00 5.104
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.79|1.110VEYSİ BİNGÖL
|%0.53 18
|%0 0
|%0.56 19
|%15.89 538
|%0 0
|%50.22 1.700
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.94|745HİKMET ÖZÜAĞ
|%37.26 579
|%0 0
|%0.90 14
|%0.77 12
|%10.17 158
|%2.96 46
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.69|15.593ERDAL ARIKAN
|%2.35 1.087
|%0 0
|%0.36 166
|%25.85 11.965
|%0 0
|%37.75 17.473
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.53|3.325ABDULHAKİM YILDIZ
|%1.01 83
|%0 0
|%0.27 22
|%4.89 401
|%0 0
|%53.30 4.372
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.07|261NADİR ERGİN
|%42.17 229
|%0 0
|%0.92 5
|%6.63 36
|%0 0
|%2.21 12
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%11.05 97
|%29.27 257
|
%30.18|265SEDAT UÇAR
|%2.16 19
|%0 0
|%27.33 240
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.74|698MUSTAFA DÖNER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.26 734
|
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.55 990
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.45 1.049
|
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.21 627
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%16.02 270
|%0 0
|%46.77 788
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.55 374
|%22.27 449
|
%41.32|833
|%0 0
|%7.54 152
|%0 0
|%10.32 208
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.86 3.019
|%1.11 99
|%0 0
|%0 0
|%8.69 775
|%0 0
|%56.34 5.023
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.75|1.063
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%19.95 668
|%0 0
|%48.30 1.617
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.76|686
|%44.50 667
|%0 0
|%0 0
|%4.00 60
|%0 0
|%5.74 86
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.51|14.547
|%2.96 1.367
|%0 0
|%0 0
|%26.27 12.127
|%0 0
|%39.26 18.121
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.94|3.051
|%2.51 202
|%0 0
|%0 0
|%6.94 558
|%0 0
|%52.61 4.231
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.73|232
|%38.49 209
|%0 0
|%0 0
|%13.26 72
|%0 0
|%5.52 30
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%25.57|213
|%23.89 199
|%20.89 174
|%5.40 45
|%0 0
|%24.25 202
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.73|650
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%53.27 741
|
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.75 955
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%52.25 1.045
|
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.57 592
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%20.44 331
|%0 0
|%42.99 696
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SABRİ AKYÜREK
|242
|%50.84
|
|NURETTİN BARIŞ
|184
|%38.66
|
|YUSUF BEDİR
|33
|%6.93
|
|MEHMET DURANSEL
|17
|%3.57
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SABRİ AKYÜREK
|241
|%49.69
|
|SABAHATTİN KÖYMEN
|141
|%29.07
|
|CENGİZ GÖKSAL
|89
|%18.35
|
|YILMAZ ÇETKİN
|14
|%2.89
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|-
|198
|%44.90
|
|HAŞİM AKYÜREK
|153
|%34.69
|
|SABRİ AKBAL
|86
|%19.50
|
|MEHMET CAN KÖSE
|2
|%0.45
|
|MUCAHİD BULUT
|2
|%0.45