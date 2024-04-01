GÜMÜŞHACIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

|
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.82|933
KEMAL ŞAHİN
|
%6.71
131
|
%43.00
839
|
%1.03
20
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.44
28
|
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.81
4.121
|
%45.58|4.388
ZEHRA ÖZYOL
|
%1.91
184
|
%0.77
74
|
%0.02
2
|
%6.27
604
|
%2.64
254
|
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%46.39|508
CİHAN DEMİR
|
%11.78
129
|
%20.82
228
|
%2.10
23
|
%0
0
|
%5.21
57
|
%13.70
150
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.96
18.405
|
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ
|
%23.00
14.618
|
%0.68
435
|
%0.06
40
|
%0.17
110
|
%4.10
2.604
|
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.98
14.623
|
%43.80|16.433
ALP KARGI
|
%3.93
1.475
|
%8.50
3.187
|
%0
0
|
%0.42
158
|
%4.37
1.640
|
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.09
8.765
|
%10.05
2.440
|
%49.18|11.943
RİFAT UZUN
|
%0.91
220
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.78
917
|
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.87
2.436
|
%45.86|3.203
ÖMER ÖZALP
|
%16.12
1.126
|
%2.03
142
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.12
78