60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PINARBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PINARBAŞI Toplam Seçmen 1.597
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.488
  • Geçerli Oy 1.400
  • Geçersiz Oy 88
  • Katılım Oranı %93.17
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NACİ AKYÜREK cumhuriyet-halk-partisi
NACİ
AKYÜREK
%50.21 703 Oy
MEHMET İNCEKARA adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
İNCEKARA
%42.79 599 Oy
YASİN ARSLAN yeniden-refah-partisi
YASİN
ARSLAN
%5.64 79 Oy
İREM ATAK milliyetci-hareket-partisi
İREM
ATAK
%0.43 6 Oy
OSMAN ÇALIŞKAN iyi-parti
OSMAN
ÇALIŞKAN
%0.36 5 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.29 4 Oy
Saadet Partisi
%0.29 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.597
  • Kullanılan Oy 1.471
Cumhuriyet Halk Partisi
%50.43 704 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.05 573 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.73 80 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.36 33 Oy
Saadet Partisi
%0.43 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91 2.958 %28.76 2.943 %4.81 492 %0.84 86 %0.02 2
%32.79|3.355
 %3.87 396
EŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.63 4.119
%54.58|5.274
YILMAZ TOZAN 		%1.57 152 %0 0 %0 0 %0 0 %1.21 117
KARAHALLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.04 1.785
%48.22|1.830
RAMAZAN KARAKAYA 		%1.63 62 %0.84 32 %0 0 %0 0 %2.27 86
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.31 32.555
%40.89|54.767
ÖZKAN YALIM 		%12.60 16.873 %16.76 22.446 %0.55 741 %0.03 37 %4.86 6.506
SİVASLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.14|2.483
BAHRİ AZATÇAM 		%45.82 2.182 %0.46 22 %0.69 33 %0 0 %0 0 %0.88 42
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.05|2.119
VELİ KOÇLU 		%40.86 1.765 %4.56 197 %1.23 53 %0 0 %0 0 %4.31 186
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILCASÖĞÜT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.01 296
%42.97|578
REFİK TUNCAY 		%4.68 63 %30.04 404 %0 0 %0 0 %0.30 4
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 599
%50.21|703
NACİ AKYÜREK 		%0.43 6 %0.36 5 %0 0 %0 0 %6.21 87
SELÇİKLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.73 551
%47.80|576
ALİ ERBEZCİ 		%5.31 64 %0.91 11 %0 0 %0 0 %0.25 3
TATAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.25|402
ZAFER GÜN 		%32.10 356 %0.99 11 %0.36 4 %0 0 %28.67 318 %1.62 18
YELEĞEN BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.38 622 %0 0 %2.13 32 %0.86 13 %0 0
%53.49|804
 %2.13 32
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.76 3.306
%36.37|3.562
 %18.13 1.775 %5.52 541 %0 0 %0 0 %6.22 609
EŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.09 3.651
%55.25|5.296
 %4.70 451 %0 0 %0 0 %0 0 %1.96 188
KARAHALLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79|1.797
 %45.90 1.726 %2.50 94 %2.13 80 %0 0 %0 0 %1.68 63
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.01 31.830
%40.01|53.045
 %13.17 17.457 %15.19 20.137 %0.68 905 %0 0 %6.93 9.191
SİVASLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.51|2.278
 %47.34 2.223 %1.09 51 %2.39 112 %0 0 %0 0 %0.68 32
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.79|1.798
 %40.42 1.739 %9.27 399 %4.04 174 %0 0 %0 0 %4.46 192
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILCASÖĞÜT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.92 292
%44.14|588
 %6.16 82 %27.55 367 %0 0 %0 0 %0.23 3
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.05 573
%50.43|704
 %2.36 33 %0 0 %0 0 %0 0 %6.16 86
SELÇİKLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.92 535
%47.36|564
 %7.30 87 %0 0 %0 0 %0 0 %0.42 5
TATAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.73 446
%51.76|516
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.51 35
YELEĞEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.54|532
 %34.34 500 %9.82 143 %0 0 %0 0 %18.75 273 %0.55 8
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET İNCEKARA 717 %51.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NACİ AKYÜREK 663 %47.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEVLÜT ÇAKIN 2 %0.14
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ACAR 1 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NACİ AKYÜREK 521 %40.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BEKİR ALPEREN 465 %36.50
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ OSMAN TOPAL 161 %12.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YAŞAR COŞKUN 110 %8.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CEMİL MUTLU 13 %1.02
Saadet Partisi
SAADET 		HİMMET GÜNDÜZ 4 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUZAFFER YÜKSEL 625 %49.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BEKİR ALPEREN 430 %33.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ TUĞLU 208 %16.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUHAMMET ÖZKAN 5 %0.39
Saadet Partisi
SAADET 		FATİH MEHMET KAYA 3 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		715 %52.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		656 %47.78
Saadet Partisi
SAADET 		2 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		502 %40.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		461 %36.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		170 %13.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		121 %9.65
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		601 %48.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		415 %33.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		229 %18.39
Kaynak: Anadolu Ajansı