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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KOYULHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KOYULHİSAR Toplam Seçmen 3.213
  • Açılan Sandık 13
  • Kullanılan Oy 2.548
  • Geçerli Oy 2.417
  • Geçersiz Oy 131
  • Katılım Oranı %79.30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BORA KARAKULLUKCU iyi-parti
BORA
KARAKULLUKCU
%47.79 1.155 Oy
AŞKIN FIRAT adalet-ve-kalkinma-partisi
AŞKIN
FIRAT
%44.56 1.077 Oy
GÜLAY FIRAT milliyetci-hareket-partisi
GÜLAY
FIRAT
%4.55 110 Oy
YURDAL EPSİLELİ bagimsiz
YURDAL
EPSİLELİ
%2.32 56 Oy
SUAT ÇORBACI bagimsiz-turkiye-partisi
SUAT
ÇORBACI
%0.41 10 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.37 9 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.213
  • Kullanılan Oy 2.551
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.28 980 Oy
İyi Parti
%38.75 920 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.16 265 Oy
Büyük Birlik Partisi
%5.27 125 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.94 46 Oy
Saadet Partisi
%0.76 18 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.59 14 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.25 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.71 509 %7.06 121
%60.65|1.039
MURAT SEVİNÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.57 44
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.92 1.239 %1.85 50
%50.48|1.362
SEZAİ SUBAŞI 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 47
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41 3.085
%52.15|3.543
CİHAN DENİZ AKBAŞ 		%0 0 %1.38 94 %0 0 %0 0 %0.56 38
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.57|502
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 		%0 0 %41.28 360 %0 0 %0 0 %0 0 %1.15 10
GEMEREK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.63 1.677 %2.20 144 %10.46 684 %0.69 45 %0 0 %0 0 %61.02 3.992
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.93|350
TEVFİK AYAN 		%0 0 %44.22 287 %0 0 %0 0 %0 0 %1.85 12
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.44 1.571 %30.53 1.885
%35.14|2.170
NAMİ ÇİFTÇİ 		%0.52 32 %0 0 %0.39 24 %7.98 493
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.03|819
HABİP GÖRLER 		%2.24 36 %41.99 674 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 76
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.34|1.002
ALİ ÜREK 		%24.24 447 %0 0 %0 0 %0 0 %17.08 315 %4.34