BALVEREN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.35|2.169KAMİL DÜRMÜŞ
|%2.96 112
|%0 0
|%0 0
|%32.13 1.215
|%0 0
|%7.56 286
|
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.10 11.135
|%1.57 916
|%0 0
|%0.27 157
|
%72.88|42.480GÜLER YERBASAN
|%0 0
|%6.17 3.599
|
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.69 750
|%23.68 619
|%0 0
|%0 0
|%11.09 290
|%0 0
|%36.53 955
|
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.96 2.215
|%1.96 218
|%0 0
|%0.94 104
|
%71.27|7.909TÜRKAN KAYIR
|%0 0
|%5.87 652
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.58|18.033MEHMET YARKA
|%4.03 1.528
|%0 0
|%0 0
|%41.04 15.553
|%0.31 119
|%7.04 2.667
|
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.48 3.349
|%1.95 873
|%0 0
|%0.40 181
|
%62.91|28.164JİYAN ORMANLI
|%1.18 530
|%26.07 11.674
|
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.63|2.681GÜRGİN ÜREK
|%2.52 142
|%0 0
|%0 0
|%45.75 2.575
|%0 0
|%4.10 231
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.39 974
|%4.65 102
|%0 0
|%0 0
|
%49.86|1.094FERİT ARTUÇ
|%0 0
|%1.09 24
|
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.24|1.276MEDENİ TATAR
|%33.25 1.139
|%0 0
|%0 0
|%24.08 825
|%0 0
|%5.43 186
|
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.54|1.453NADİR TOSUN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.46 1.072
|
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.90|575ABDULSELAM İMRE
|%2.94 36
|%5.79 71
|%0 0
|%42.90 526
|%0 0
|%1.47 18
|
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|%25.88 668
|%19.64 507
|%23.63 610
|
%28.83|744ŞÜKRÜ BAKIŞ
|%0 0
|%0 0
|%2.01 52
|
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%100.00|1.020CEHVER BENEK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.08 922
|
%52.07|1.042HASAN TURGUT
|%1.30 26
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.55 11
|
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.35 558
|
%50.27|841SADUN ŞANLI
|%0 0
|%0 0
|%7.11 119
|%7.11 119
|%2.15 36
|
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.73|2.579CEMİL DEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.84 1.689
|%8.11 382
|%1.32 62
|
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.66 1.429
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.47 269
|%0 0
|%52.87 1.905
|
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.16 414
|%0.65 7
|%0 0
|%0 0
|
%53.18|577FAHRETTİN AKMAN
|%7.37 80
|%0.65 7
|
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%72.36|1.293SADIK YILDIRIM
|%4.70 84
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%22.94 410
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.70|1.949
|%3.85 145
|%0 0
|%0 0
|%34.83 1.313
|%0 0
|%9.63 363
|
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.41 10.069
|%2.13 1.234
|%0 0
|%0 0
|
%73.00|42.212
|%0 0
|%7.45 4.307
|
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.97|749
|%19.81 512
|%0 0
|%0 0
|%16.52 427
|%0 0
|%34.70 897
|
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.82 1.963
|%2.37 261
|%0 0
|%0 0
|
%72.54|7.991
|%0 0
|%7.27 801
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.36|16.447
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.80 16.231
|%0 0
|%13.84 5.249
|
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%8.34 3.704
|%2.95 1.311
|%0 0
|%0.46 203
|
%63.48|28.193
|%0 0
|%24.77 10.998
|
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.11 2.602
|%2.99 169
|%0 0
|%0 0
|
%46.54|2.626
|%0 0
|%4.36 246
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.11 900
|%5.57 122
|%0 0
|%0 0
|
%52.22|1.143
|%0 0
|%1.10 24
|
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.43|1.241
|%31.44 1.071
|%0 0
|%0 0
|%25.18 858
|%0 0
|%6.96 237
|
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.45|1.450
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.55 1.074
|
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.30|536
|%5.54 67
|%7.02 85
|%0 0
|%41.49 502
|%0 0
|%1.65 20
|
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|
%27.11|665
|%18.51 454
|%21.44 526
|%25.19 618
|%0 0
|%0 0
|%7.75 190
|
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%100.00|1.007
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.52 881
|
%52.65|1.042
|%2.83 56
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.03 565
|
%49.54|799
|%0 0
|%0 0
|%10.29 166
|%0 0
|%5.15 83
|
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.94|2.510
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.05 1.842
|%0 0
|%3.01 135
|
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.83 1.179
|%14.15 508
|%0 0
|%0 0
|%15.32 550
|%0 0
|%37.71 1.354
|
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.02 412
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%59.00|623
|%0 0
|%1.99 21
|
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%68.55|1.214
|%7.23 128
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.22 429
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞİHMUS SİDAR
|910
|%53.78
|
|ABDULAZİZ BAYRAM
|774
|%45.74
|
|MÜCAHİT SANSUR
|8
|%0.47
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULLAH TUNÇ
|898
|%61.21
|
|-
|326
|%22.22
|
|LOKMAN AYAS
|228
|%15.54
|
|İSMET ZEYREK
|10
|%0.68
|
|DAĞISTAN YILDIR
|5
|%0.34
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDURREZAK YILDIZ
|635
|%43.91
|
|-
|442
|%30.57
|
|EDİP YILDIZ
|361
|%24.97
|
|TAYAR ZEYREK
|8
|%0.55