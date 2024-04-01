HARRAN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.45|26.277ABDÜLHAKİM AYHAN
|%1.18 570
|%0 0
|%0.50 239
|%0 0
|%0 0
|%43.87 21.174
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.52 11.573
|%2.83 1.150
|%0 0
|%1.27 516
|
%54.39|22.072MEHMET BEGİT
|%0.21 84
|%12.78 5.185
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.24 8.207
|%1.00 255
|%0 0
|%1.80 459
|
%36.96|9.409AYGÜL KAPIKAYALI
|%0 0
|%28.00 7.129
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.14 17.540
|%0.65 266
|%0 0
|%0.37 149
|
%46.54|18.926UĞUR KAHRAMAN
|%0 0
|%9.30 3.782
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.57|58.578MEHMET KUŞ
|%1.18 1.659
|%0 0
|%0.58 821
|%14.22 20.034
|%0 0
|%42.46 59.833
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.97 7.065
|%2.45 495
|%0 0
|%0.73 147
|
%39.45|7.971MEHMET KARAYILAN
|%0 0
|%22.40 4.525
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.28|61.118MEHMET CANPOLAT
|%2.50 3.800
|%0 0
|%0.90 1.368
|%15.88 24.090
|%0 0
|%40.44 61.354
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0.40 159
|
%58.08|22.943MAHMUT ÖZYAVUZ
|%0.39 156
|%0 0
|%0 0
|%41.12 16.242
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.72 6.439
|%9.31 1.951
|%0 0
|%0.46 97
|
%33.20|6.960SERHAN PAYDAŞ
|%0.78 163
|%25.54 5.353
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.24 37.646
|%2.11 2.467
|%0 0
|%0.50 589
|%17.44 20.363
|%0.40 472
|%47.31 55.249
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.23|45.369ALİ MURAT BUCAK
|%0 0
|%0 0
|%0.61 690
|%16.20 18.268
|%0 0
|%42.96 48.443
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.89 11.283
|%4.36 1.828
|%0 0
|%0.51 212
|
%57.21|24.000AYTEN KAYA
|%0 0
|%11.04 4.630
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.43 21.898
|%0.79 679
|%0 0
|%0.43 373
|
%51.70|44.512SERHAT DİCLE İNAN
|%0 0
|%21.65 18.643
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.42|18.644
|%1.63 770
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%18.32 8.664
|%40.63 19.217
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.75 11.588
|%3.25 1.310
|%0 0
|%1.42 574
|
%50.70|20.438
|%0 0
|%15.88 6.400
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.66 8.006
|%1.17 296
|%0 0
|%1.69 427
|
%36.21|9.156
|%0 0
|%29.27 7.401
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.53 16.308
|%1.34 539
|%0 0
|%0.51 205
|
%43.82|17.632
|%0.65 262
|%13.15 5.289
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.03|57.526
|%1.48 2.069
|%0 0
|%0.60 840
|%14.05 19.699
|%0 0
|%42.84 60.062
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.89 6.240
|%3.78 740
|%0 0
|%1.63 318
|
%39.77|7.783
|%0 0
|%22.93 4.488
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.87|58.925
|%2.97 4.495
|%0 0
|%0.92 1.400
|%15.83 24.001
|%0 0
|%41.41 62.767
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|
%53.45|20.951
|%0.67 263
|%0 0
|%0 0
|%45.88 17.984
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.65|6.499
|%8.85 1.818
|%0 0
|%0.82 168
|%30.20 6.201
|%0 0
|%28.49 5.850
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.58 36.815
|%3.60 4.194
|%0 0
|%0.86 1.008
|%17.98 20.965
|%0 0
|%45.98 53.612
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.88 41.432
|%0 0
|%0 0
|%0.76 859
|%18.06 20.292
|%0 0
|%44.29 49.764
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.55 10.657
|%4.42 1.842
|%0 0
|%0.58 243
|
%57.40|23.939
|%0 0
|%12.05 5.024
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.73 22.011
|%1.66 1.424
|%0 0
|%0.74 632
|
%48.74|41.696
|%0 0
|%23.13 19.786
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|19.316
|%54.90
|
|MEHMET ÖZYAVUZ
|15.456
|%43.93
|
|MEHMET İNGİN
|215
|%0.61
|
|HALİT KILIÇASLAN
|148
|%0.42
|
|İBRAHİM BÜRKE
|37
|%0.11
|
|ALİ POLAT
|15
|%0.04
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET ÖZYAVUZ
|16.397
|%55.53
|
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|11.674
|%39.54
|
|HASAN GÜNEŞ
|981
|%3.32
|
|İSMAİL TAŞ
|160
|%0.54
|
|İSMET BALCI
|96
|%0.33
|
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|78
|%0.26
|
|AHMET BOĞA
|63
|%0.21
|
|MEHMET YORULMAZ
|41
|%0.14
|
|VEDAT YILDIRIM
|21
|%0.07
|
|KADİR DEMİRCİ
|17
|%0.06
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET ÖZYAVUZ
|1.268
|%54.19
|
|İBRAHİM ÖZYAVUZ
|1.035
|%44.23
|
|İBRAHİM MÜJDE
|20
|%0.85
|
|KADİR DEMİRCİ
|9
|%0.38
|
|HALİL ALBAN
|4
|%0.17
|
|YAHYA İNGİN
|4
|%0.17