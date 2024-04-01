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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ULUBEY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ULUBEY Toplam Seçmen 19.318
  • Açılan Sandık 78
  • Kullanılan Oy 17.346
  • Geçerli Oy 15.818
  • Geçersiz Oy 1.528
  • Katılım Oranı %89.79
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İSA TÜRKCAN adalet-ve-kalkinma-partisi
İSA
TÜRKCAN
%35.23 5.573 Oy
BÜLENT AKSOY cumhuriyet-halk-partisi
BÜLENT
AKSOY
%33.56 5.309 Oy
ABDULLAH KILIÇ iyi-parti
ABDULLAH
KILIÇ
%26.24 4.150 Oy
AHMET BAKİ yeniden-refah-partisi
AHMET
BAKİ
%2.56 405 Oy
AHMET YILDIRIM saadet-partisi
AHMET
YILDIRIM
%1.16 184 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.49 77 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.32 50 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.27 43 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.17 27 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 19.318
  • Kullanılan Oy 17.308
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.66 5.604 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.16 4.739 Oy
İyi Parti
%27.88 4.380 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.54 556 Oy
Saadet Partisi
%0.76 119 Oy
Zafer Partisi
%0.60 94 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.48 75 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.34 54 Oy
Sol Parti
%0.17 26 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.41|6.822
İSA DEMİRCİ 		%8.36 1.131 %0 0 %35.47 4.800 %0 0 %0 0 %5.76 780
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 46.881
%49.69|61.582
ULAŞ TEPE 		%0 0 %8.31 10.298 %0.09 115 %0 0 %4.09 5.064
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|6.458
İZZET GÜNDOĞAR 		%10.85 1.292 %0 0 %17.49 2.083 %0 0 %0 0 %17.43 2.075
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.79|2.449
LEYLA ÇITIR 		%16.74 1.178 %5.36 377 %0 0 %11.49 809 %31.62 2.226
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.84|4.442
AHMET ÖZAY 		%1.11 101 %0 0 %46.14 4.196 %0 0 %0 0 %3.91 356
ÇAYBAŞI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.55 3.801 %2.14 179 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %52.31 4.365
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.58|35.573
İBRAHİM ETEM KİBAR 		%31.70 21.858 %0 0 %9.12 6.286 %0.12 80 %0.89 612 %6.60 4.554
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.07|7.900
FİKRİ ULUDAĞ 		%18.38 3.084 %0 0 %32.07 5.382 %0 0 %0 0 %2.48 416
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.48 2.386
%53.53|3.501
MEDET SİPAHİ 		%6.41 419 %0 0 %0 0 %3.18 208
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.49 4.544
%51.44|5.634
CEMİL ÇOŞKUN 		%0 0 %4.21 461 %0 0 %0 0 %2.86 313
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.89 1.655
%40.87|3.781
OSMAN KAYGI 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.24 3.815
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.49|2.289
YENER KAYA 		%15.71 827 %0 0 %34.70 1.826 %0 0 %0 0 %6.10 321
KABATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.58 2.161
%36.34|2.655
BÜLENT GÜNEY 		%0 0 %30.99 2.264 %0 0 %0 0 %3.08 225
KORGAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.65 5.981 %1.39 227 %0 0
%37.36|6.097
SAİT KORGAN 		%0 0 %0 0 %24.59 4.013
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%73.88|12.924
YUSUF YALÇUVA 		%13.53 2.367 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %12.59 2.202
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.88|4.134
CENGİZ KOÇYİĞİT 		%29.99 2.762 %0 0 %8.08 744 %0 0 %0.42 39 %16.63 1.532
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.63|8.087
CİHAT ALBAYRAK 		%38.32 7.819 %0 0 %18.43 3.761 %0 0 %0.21 43 %3.40 694
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.23|5.573
İSA TÜRKCAN 		%33.56 5.309 %0 0 %26.24 4.150 %0 0 %0 0 %4.97 786
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.44|30.485
HÜSEYİN TAVLI 		%8.30 6.259 %0 0 %37.39 28.184 %0.11 81 %0.19 140 %13.58 10.238
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.90|6.676
 %9.42 1.261 %0 0 %33.65 4.502 %0 0 %0 0 %7.03 941
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.34 44.497
%39.48|48.342
 %0 0 %16.05 19.654 %0.13 160 %0.96 1.174 %7.03 8.606
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.96|6.425
 %12.03 1.432 %0 0 %19.24 2.291 %0 0 %0 0 %14.77 1.759
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.70|2.120
 %22.10 1.526 %10.21 705 %0 0 %6.39 441 %30.61 2.114
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.55|4.474
 %0 0 %0 0 %44.84 4.049 %0 0 %0 0 %5.61 507
ÇAYBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.80|4.030
 %4.06 335 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.15 3.894
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.66|32.132
 %29.46 20.288 %0 0 %13.47 9.275 %0.13 88 %0.96 662 %9.32 6.415
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.64|7.397
 %19.65 3.257 %0 0 %32.05 5.311 %0 0 %0 0 %3.66 607
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.43 2.362
%48.47|3.143
 %8.82 572 %0 0 %0 0 %6.28 407
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.60 4.566
%47.55|5.220
 %0 0 %6.70 735 %0 0 %0 0 %4.15 456
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.65 1.664
%40.43|3.608
 %0 0 %0 0 %0 0 %40.92 3.651
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42|2.271
 %17.48 914 %0 0 %31.95 1.671 %0 0 %0 0 %7.15 374
KABATAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.25 2.420 %27.36 1.991 %0 0
%33.53|2.440
 %0 0 %0 0 %5.87 427
KORGAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.95|6.433
 %2.65 426 %0 0 %35.53 5.722 %0 0 %0 0 %21.88 3.523
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.63|12.037
 %15.10 2.610 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %14.98 2.590
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.85|4.017
 %29.34 2.688 %0 0 %10.70 980 %0 0 %0 0 %16.10 1.475
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.04|8.179
 %35.92 7.337 %0 0 %19.06 3.893 %0 0 %0 0 %4.98 1.017
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|5.604
 %30.16 4.739 %0 0 %27.88 4.380 %0 0 %0 0 %6.30 990
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|32.258
 %10.68 7.990 %0 0 %30.64 22.917 %0 0 %0 0 %15.55 11.627
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSA TÜRKCAN 9.951 %51.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KANİ ERGÜN 5.598 %28.96
Saadet Partisi
SAADET 		ÜMİT AKDENİZ 563 %2.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YASİN ÖZEN 232 %1.20
Vatan Partisi
VATAN 		İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN 64 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSA TÜRKCAN 7.406 %48.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İLKER SAMİ TORUN 5.243 %34.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YAŞAR PAMUK 2.310 %15.20
Saadet Partisi
SAADET 		ÜMİT AKDENİZ 120 %0.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		CELAL SAYAN 50 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET KAHVECİ 38 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		ŞAHİN ERGÜN 35 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AKİF ATLI 1.345 %42.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İLKER SAMİ TORUN 1.268 %40.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET YILMAZ 502 %15.88
Demokrat Parti
DP 		BÜLENT YILDIZ 25 %0.79
Saadet Partisi
SAADET 		MUHAMMET TÜRKCAN 22 %0.70
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.271 %59.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.999 %31.59
Saadet Partisi
SAADET 		1.161 %6.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		270 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		235 %1.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		53 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.417 %49.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.010 %33.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.316 %15.32
Saadet Partisi
SAADET 		182 %1.20
Büyük Birlik Partisi
BBP 		85 %0.56
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		26 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		22 %0.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		17 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		12 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.338 %42.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.211 %38.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		539 %17.19
Saadet Partisi
SAADET 		47 %1.50
Kaynak: Anadolu Ajansı