YEŞİLOVA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.68 2.266
|%8.78 918
|%0 0
|%0 0
|
%54.26|5.671ARYAN DOĞAN
|%0.13 14
|%15.14 1.582
|
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.54 2.655
|%0.15 10
|
%43.21|2.830CEMAL ORBAY
|%13.50 884
|%0.31 20
|%0 0
|%2.29 150
|
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.13|969HAŞİM ARIK
|%0.50 9
|%0 0
|%0 0
|%9.16 164
|%0 0
|%36.20 648
|
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.94 3.950
|%2.38 209
|%0 0
|%0 0
|
%49.77|4.375AHMET KENAN TÜRKER
|%0 0
|%2.91 256
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.27 11.399
|%1.53 692
|%0 0
|%4.61 2.082
|
%42.88|19.347SIRRI SÖYLEMEZ
|%3.15 1.422
|%22.55 10.174
|
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.72 1.012
|%10.03 447
|%1.08 48
|%0 0
|
%60.49|2.695GİYASETTİN AYDEMİR
|%1.95 87
|%3.73 166
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.35 482
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%42.48|596SALİH ELÇİ
|%0 0
|%23.16 325
|
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.25|719RIDVAN SEZİGEN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.75 657
|
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.79 520
|%0 0
|%0.52 6
|%0 0
|
%54.52|633İSMAİL DÜNDER
|%0 0
|%0.17 2
|
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.01|1.108HÜSEYİN HAYDAROĞULLARI
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%38.60 701
|%0 0
|%0.39 7
|
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.44 519
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.65 8
|%0 0
|%56.91 696
|
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.40|312RAHMETULLAH YAKTI
|%7.27 70
|%0 0
|%29.18 281
|%0 0
|%0 0
|%31.15 300
|
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.92|934MEHMET ŞİRİN YILMAZ
|%0.17 3
|%0 0
|%0 0
|%1.59 28
|%0 0
|%45.33 800
|
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.69 11
|
%68.77|447REMZİ ÇETİN
|%0 0
|%0 0
|%29.54 192
|%0 0
|%0 0
|
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.50|554BAHRİ FIRAT
|%13.26 177
|%0 0
|%0 0
|%5.62 75
|%0 0
|%39.63 529
|
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.00 10
|%9.25 93
|%0.60 6
|%0 0
|%38.31 385
|%2.69 27
|%48.16 484
|
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.31 489
|%0.71 8
|%0.27 3
|%4.34 49
|%1.86 21
|%0 0
|%49.51 559
|
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.39|644SALİH ÇAKMAK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.93 22
|%0 0
|%41.68 476
|
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.09 1.208
|%0 0
|%3.88 130
|%1.52 51
|%0 0
|%0 0
|%58.50 1.958
|
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.17|370AYETULLAH GÜNDOĞDU
|%30.18 278
|%0.33 3
|%0 0
|%12.49 115
|%0 0
|%16.83 155
|
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.37 775
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.25 76
|%0 0
|%52.38 936
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.21 396
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.65 32
|%0 0
|%51.14 448
|
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.73 189
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%80.27 769
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.05 2.183
|%8.73 906
|%0 0
|%0 0
|
%56.18|5.828
|%0 0
|%14.04 1.456
|
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.86|2.666
|%0.81 53
|%37.59 2.453
|%13.38 873
|%1.49 97
|%0 0
|%5.87 383
|
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.10|762
|%1.16 20
|%0 0
|%0 0
|%21.53 372
|%0 0
|%33.22 574
|
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.22 3.496
|%3.51 305
|%0 0
|%0 0
|
%54.41|4.730
|%0 0
|%1.86 162
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.39 11.298
|%3.07 1.368
|%0 0
|%5.10 2.268
|
%40.84|18.173
|%1.27 566
|%24.33 10.827
|
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.04 960
|%11.25 490
|%0 0
|%0 0
|
%61.68|2.686
|%1.26 55
|%3.77 164
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.87 422
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%47.55|650
|%0 0
|%21.58 295
|
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.99|707
|%0.07 1
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.94 652
|
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.79 463
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%58.59|665
|%0 0
|%0.62 7
|
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.44|1.052
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.44 746
|%0 0
|%0.11 2
|
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.69 519
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%56.31 669
|
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.92|264
|%9.86 90
|%0.11 1
|%28.15 257
|%0 0
|%0 0
|%32.97 301
|
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.48|833
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%48.52 785
|
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%5.85 38
|
%57.38|373
|%0 0
|%0 0
|%36.62 238
|%0 0
|%0.15 1
|
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.16|443
|%11.51 145
|%0 0
|%0 0
|%18.57 234
|%0 0
|%34.76 438
|
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%2.00 19
|%10.23 97
|%0 0
|%0 0
|%42.72 405
|%0 0
|%45.04 427
|
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.43 376
|%3.85 42
|%0 0
|%4.30 47
|%17.58 192
|%0 0
|%39.84 435
|
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.04|628
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.96 473
|
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.48 1.268
|%0 0
|%4.95 163
|%1.49 49
|%0 0
|%0 0
|%55.08 1.815
|
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.23|341
|%25.11 230
|%0 0
|%0 0
|%21.62 198
|%0 0
|%16.05 147
|
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.75 801
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%54.25 950
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.12 410
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.88 442
|
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.21 179
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%80.79 753
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İLHAN ÇİFTÇİ
|613
|%53.77
|
|MEHMET YILDIZ
|521
|%45.70
|
|NURULLAH BOZ
|3
|%0.26
|
|İNAN YİĞİT
|3
|%0.26
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İLHAN ÇİFTÇİ
|261
|%28.71
|
|MEHMET YILDIZ
|253
|%27.83
|
|NAZIM BAKIŞ
|183
|%20.13
|
|URFAN KARASU
|124
|%13.64
|
|YAHYA AYDIN
|87
|%9.57
|
|ESET ÇETİNBAŞ
|1
|%0.11
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NAZIM BAKIŞ
|448
|%43.58
|
|ABDULKERİM SEVİNÇ
|301
|%29.28
|
|GÜRSEL ALAKUŞ
|279
|%27.14