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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KÖYCEĞİZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KÖYCEĞİZ Toplam Seçmen 31.896
  • Açılan Sandık 108
  • Kullanılan Oy 27.433
  • Geçerli Oy 26.027
  • Geçersiz Oy 1.406
  • Katılım Oranı %86.01
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİ ERDOĞAN cumhuriyet-halk-partisi
ALİ
ERDOĞAN
%60.10 15.643 Oy
KAMİL CEYLAN adalet-ve-kalkinma-partisi
KAMİL
CEYLAN
%33.53 8.727 Oy
PELİN EKER KARAMAN iyi-parti
PELİN EKER
KARAMAN
%3.74 974 Oy
FARUK ÖĞE yeniden-refah-partisi
FARUK
ÖĞE
%0.85 222 Oy
ERKAN BOZ zafer-partisi
ERKAN
BOZ
%0.54 140 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.35 91 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 60 Oy
Saadet Partisi
%0.18 47 Oy
Hür Dava Partisi
%0.15 38 Oy
Vatan Partisi
%0.12 30 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 31.896
  • Kullanılan Oy 27.433
Cumhuriyet Halk Partisi
%55.05 14.316 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.84 8.799 Oy
İyi Parti
%4.55 1.183 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.61 418 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%1.41 366 Oy
Zafer Partisi
%1.07 279 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.99 258 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.46 119 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 95 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 35.418
%57.12|62.346
TAMER MANDALİNCİ 		%0 0 %1.56 1.702 %4.26 4.655 %0.67 728 %3.95 4.309
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.39 8.020
%57.49|16.836
SEZER DURMUŞ 		%0 0 %5.40 1.580 %0.73 213 %0.29 85 %8.71 2.551
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.62|7.325
AYTAÇ KURT 		%38.72 6.218 %0.92 147 %2.37 380 %9.17 1.473 %3.20 514
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.43|45.589
ALİM KARACA 		%26.71 26.806 %24.05 24.131 %0.41 412 %0.19 195 %3.21 3.219
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.23|4.292
MEHMET DEMİR 		%38.71 2.903 %0 0 %1.68 126 %0.15 11 %0 0 %2.23 167
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.53 8.727
%60.10|15.643
ALİ ERDOĞAN 		%0 0 %3.74 974 %0.35 91 %0.07 18 %2.21 574
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.12 22.430
%44.75|24.415
ACAR ÜNLÜ 		%0 0 %9.86 5.381 %1.53 835 %0.10 55 %2.63 1.437
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 23.355
%53.32|37.864
GONCA KÖKSAL 		%0 0 %7.92 5.622 %0.74 527 %0 0 %5.13 3.645
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.33 32.653
%50.16|46.349
FEVZİ TOPUZ 		%0 0 %6.63 6.124 %2.55 2.361 %0.38 350 %4.95 4.574
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.98|16.175
EVREN TEZCAN 		%35.36 12.174 %12.52 4.311 %1.40 481 %0.21 73 %3.53 1.217
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.36|25.848
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ 		%22.99 9.684 %0 0 %8.19 3.451 %0.33 137 %0 0 %7.13 3.004
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.92 6.440
%57.62|10.625
MEHMET CANER 		%0 0 %2.28 420 %0.68 126 %1.78 329 %2.71 500
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 12.386
%51.77|16.362
MESUT GÜNAY 		%0 0 %6.31 1.994 %0.26 81 %0 0 %2.48 784
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.58 29.879
%56.86|61.602
 %0 0 %2.42 2.618 %5.67 6.146 %0.24 263 %7.22 7.826
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.59 8.093
%56.15|16.470
 %0 0 %5.77 1.692 %0.79 231 %0 0 %9.71 2.848
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.04|8.001
 %33.57 5.367 %1.47 235 %4.10 656 %0 0 %10.81 1.729
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.51|45.429
 %26.79 26.739 %19.40 19.364 %0.52 517 %0 0 %7.78 7.765
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.00|4.020
 %40.81 3.038 %0 0 %2.20 164 %0.12 9 %0 0 %2.87 214
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.84 8.799
%55.05|14.316
 %0 0 %4.55 1.183 %0.46 119 %0 0 %6.10 1.587
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.60 19.390
%47.26|25.740
 %0 0 %9.27 5.046 %2.18 1.189 %0 0 %5.68 3.095
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.11 21.373
%53.42|37.917
 %0 0 %7.25 5.146 %0.84 597 %0 0 %8.38 5.952
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.47 29.981
%50.63|46.746
 %0 0 %7.33 6.764 %3.07 2.835 %0 0 %6.51 6.007
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.05|16.765
 %30.66 10.479 %13.32 4.554 %1.55 529 %0.37 127 %5.05 1.725
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.79|23.815
 %24.93 10.453 %0 0 %9.15 3.839 %0.30 126 %0 0 %8.83 3.704
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62 6.167
%56.96|10.449
 %0 0 %2.75 505 %0.80 146 %0.55 100 %5.33 978
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.33 11.435
%51.93|16.344
 %0 0 %7.40 2.328 %0.24 76 %0 0 %4.10 1.292
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KAMİL CEYLAN 11.682 %49.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSEYİN EROL 11.421 %47.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATMA KARASAKAL 293 %1.23
Vatan Partisi
VATAN 		ALİ İZCİOĞLU 233 %0.98
Saadet Partisi
SAADET 		SAYİT AYDIN 169 %0.71
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KAMİL CEYLAN 10.240 %46.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SALİH ERBAY 10.227 %46.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET MADENCİOĞLU 1.499 %6.74
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLAH KURUM 91 %0.41
Doğru Yol Partisi
DYP 		ŞERİF ÇARDAK 68 %0.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		SAİP KAYA 64 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ ÇELİK 37 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SALİH ERBAY 2.803 %52.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ABDÜL CEMİL CEM 2.139 %40.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		LEVENT GÜRBÜZEROL 177 %3.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		BURÇ KIRATLI 173 %3.25
Saadet Partisi
SAADET 		YASİN GÜMÜŞ 20 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ARSLAN TUNÇAY 4 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.489 %48.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.409 %48.21
Saadet Partisi
SAADET 		283 %1.20
Vatan Partisi
VATAN 		193 %0.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		169 %0.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		124 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.177 %46.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.462 %42.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.129 %9.63
Saadet Partisi
SAADET 		89 %0.40
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		86 %0.39
Doğru Yol Partisi
DYP 		76 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		21 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.666 %51.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.972 %37.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		296 %5.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		270 %5.19
Kaynak: Anadolu Ajansı