|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %28.27
|SERKAN ACAR
|7282
|%48.57
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %13.51
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %23.14
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %6.65
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %15.74
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %26.19
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %4.22
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %24.43
|ESAT TANIK
|2033
|%32.72
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.09
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %9.63
|SEMA AKINCI
|425
|%16.31
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %31.46
|TANER ACAR
|2455
|%39.32
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %11.65
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %6.74
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %8.94
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %39.53
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %3.63
|0
|%0
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %9.19
|0
|%0
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %24.42
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %15.87
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %7.34
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %14.94
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %15.29
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %7.43
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %8.68
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %2.82
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %6.32
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %28.51
|ARİF DEMİRKAN
|4543
|%28.78
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %2.67
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %6.84
|0
|%0
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