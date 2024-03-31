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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%2.96
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 112
  • Kazandığı Belde Sayısı 25
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.81
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.27
SERKAN ACAR 7282 %48.57 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %13.51
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %23.14
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %6.65
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %15.74
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %26.19
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %4.22
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %24.43
ESAT TANIK 2033 %32.72 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.09
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %9.63
SEMA AKINCI 425 %16.31 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %31.46
TANER ACAR 2455 %39.32 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %11.65
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %6.74
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %8.94
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %39.53
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %3.63
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %9.19
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %24.42
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %15.87
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %7.34
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %14.94
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %15.29
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %7.43
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %8.68
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %2.82
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %6.32
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %28.51
ARİF DEMİRKAN 4543 %28.78 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %2.67
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %6.84
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı