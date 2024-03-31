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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 115
  • Kazandığı Belde Sayısı 23
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.11 3
İL GENEL MECLİSİ
%13.13
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %90.62
MEHMET OKAN YANMAZ 2872 %17.12 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
İSMAİL BAYRAK 2076 %44.09 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
MUSTAFA KOLOĞLU 300 %39.95 Detay
GÖLYAKA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUZAFFER COŞKUN 1275 %34.26 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
ERCAN ÇAKIR 842 %24.67 Detay
KAYNAŞLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.00
EFDAL ALTUNDAL 1909 %32.58 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %54.25
YILMAZ ESER 1718 %3.11 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHTEREM BALTACI 537 %22.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.67
FATİH OCAK 1115 %69.30 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
METİN ALBAYRAK 268 %20.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı