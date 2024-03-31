|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %90.62
|MEHMET OKAN YANMAZ
|2872
|%17.12
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|İSMAİL BAYRAK
|2076
|%44.09
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
|MUSTAFA KOLOĞLU
|300
|%39.95
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUZAFFER COŞKUN
|1275
|%34.26
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
|ERCAN ÇAKIR
|842
|%24.67
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|EFDAL ALTUNDAL
|1909
|%32.58
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %54.25
|YILMAZ ESER
|1718
|%3.11
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHTEREM BALTACI
|537
|%22.08
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.67
|FATİH OCAK
|1115
|%69.30
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|METİN ALBAYRAK
|268
|%20.30
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