ÇELEBİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.68 1.835
|%7.69 323
|
%45.06|1.893HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|%0.48 20
|%0 0
|%0 0
|%3.09 130
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.11 622
|%6.17 87
|%1.35 19
|%1.21 17
|%0 0
|%0 0
|%47.16 665
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.73|558YAŞAR ERDEMİR
|%5.08 57
|%42.96 482
|%0.71 8
|%0 0
|%0 0
|%1.52 17
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.40|944YILMAZ UYAN
|%0 0
|%1.87 35
|%0.48 9
|%0 0
|%0 0
|%47.25 885
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.41|763HÜSEYİN ÖZÇELİK
|%0.66 15
|%12.57 287
|%0.61 14
|%0 0
|%0 0
|%52.76 1.205
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.70|2.033EKMEL CÖNGER
|%11.98 545
|%8.51 387
|%2.00 91
|%0 0
|%0 0
|%32.81 1.492
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.17 23.062
|
%49.90|49.681AHMET ÖNAL
|%19.15 19.064
|%1.23 1.221
|%0.08 84
|%0.14 138
|%6.33 6.305
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.19|645SEYFETTİN ÇETİNER
|%1.19 15
|%46.43 585
|%0.48 6
|%0 0
|%0 0
|%0.71 9
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.58|6.749AHMET SUNGUR
|%15.88 2.578
|%36.48 5.921
|%2.30 374
|%0.14 23
|%0 0
|%3.62 588
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.80 1.577
|%10.71 447
|
%39.81|1.661
|%0.70 29
|%0 0
|%0 0
|%10.98 458
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.65 523
|%9.39 127
|%4.29 58
|%1.48 20
|%0 0
|%0 0
|%46.19 625
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.14|493
|%8.50 95
|%42.17 471
|%2.78 31
|%0 0
|%0 0
|%2.42 27
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.13|844
|%0 0
|%9.36 175
|%0.86 16
|%0 0
|%0 0
|%44.65 835
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.42|761
|%0 0
|%14.98 341
|%0.83 19
|%0 0
|%0 0
|%50.77 1.156
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.51|1.865
|%14.65 658
|%10.44 469
|%3.36 151
|%0 0
|%0 0
|%30.05 1.350
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.90 23.566
|
%43.64|43.037
|%20.38 20.093
|%1.99 1.967
|%0.12 120
|%1.18 1.167
|%8.79 8.664
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.56 509
|%11.31 142
|
%45.82|575
|%1.59 20
|%0 0
|%0 0
|%0.72 9
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.58|6.246
|%22.45 3.635
|%31.41 5.086
|%3.09 500
|%0 0
|%0 0
|%4.47 724
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YAŞAR ERDEMİR
|465
|%52.07
|
|NAFİ YAKUT
|412
|%46.14
|
|OKTAY BABADAĞ
|13
|%1.46
|
|HÜSEYİN ÇELEBİ
|2
|%0.22
|
|FATMA GÖBÜL
|1
|%0.11
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SÜLEYMAN ULUYOL
|434
|%40.15
|
|ÖMER KILIÇ
|332
|%30.71
|
|HALİL AKYILDIZ
|192
|%17.76
|
|DAVUT ÖZBAL
|96
|%8.88
|
|ERDOĞAN EROL
|25
|%2.31
|
|RIFAT IRMAK
|2
|%0.19
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SÜLEYMAN ULUYOL
|311
|%52.01
|
|ŞÜKRÜ EVCİ
|283
|%47.32
|
|YUSUF YARDIMCI
|1
|%0.17
|
|YAHYA KAYABAĞLI
|1
|%0.17
|
|REMZİ EVCİ
|1
|%0.17
|
|NURDAN KARAVELİ
|1
|%0.17