AĞLI SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.05|898SEDA OYAR
|%30.47 719
|%30.76 726
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.72 17
|
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.50|973BÜLENT ERGİN
|%2.40 42
|%40.79 715
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.31 23
|
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.99|1.880SÜLEYMAN YAZKAN
|%43.92 1.652
|%1.94 73
|%0 0
|%0 0
|%0.05 2
|%4.09 154
|
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.98 551
|%15.03 296
|
%55.56|1.094CEVAT TAŞKAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.42 28
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.99 681
|%0 0
|%31.59 1.076
|%2.50 85
|%0 0
|
%45.07|1.535
|%0.85 29
|
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.82 628
|%24.82 461
|
%40.44|751AHMET DEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.92 17
|
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.35 1.262
|%30.57 2.103
|
%46.74|3.215NEJDET DEMİR
|%2.69 185
|%0 0
|%0 0
|%1.66 114
|
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.71 683
|
%43.43|747SELAHATTİN YANIK
|%15.06 259
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.80 31
|
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.90|1.623ENGİN ALTIKULAÇ
|%2.56 85
|%44.35 1.472
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.19 139
|
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.43|277AHMET KAYA
|%13.78 102
|%5.68 42
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.11 319
|
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.01 284
|%5.57 79
|
%37.56|533METİN YAMALI
|%0.35 5
|%0 0
|%0 0
|%36.50 518
|
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.02 384
|%6.08 111
|
%39.68|725HAYATİ SAĞLIK
|%0 0
|%0 0
|%30.65 560
|%2.57 47
|
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.71 2.490
|%10.95 654
|
%43.58|2.602ENGİN UZUNER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.75 224
|
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.12|517SALİH TURAN
|%27.61 431
|%31.58 493
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.69 120
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.15 23.390
|
%49.17|31.810HASAN BALTACI
|%6.90 4.464
|%0.81 526
|%0.10 65
|%1.33 859
|%5.53 3.580
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.32|509SERKAN ARI
|%2.29 34
|%29.53 438
|%0 0
|%0 0
|%29.94 444
|%3.91 58
|
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.01|429CEM ÇINAR
|%6.13 71
|%16.82 195
|%2.07 24
|%0 0
|%32.70 379
|%5.26 61
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.60 682
|%3.52 76
|
%63.76|1.376MEHMET ERDOĞAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.11 24
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.64|4.611HÜSEYİN ARSLAN
|%9.46 916
|%37.26 3.606
|%2.39 231
|%0 0
|%0 0
|%3.25 315
|
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.94 6.281
|%7.54 1.355
|
%43.55|7.830VOLKAN KAVAKLIGİL
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%13.97 2.512
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.91|820
|%29.59 695
|%33.63 790
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.87 44
|
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.56|955
|%4.89 84
|%38.69 665
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.87 15
|
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.39|1.651
|%44.04 1.638
|%5.59 208
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.97 222
|
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.75 466
|%22.63 444
|
%50.97|1.000
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.65 52
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.41 806
|%0 0
|
%34.40|1.136
|%8.21 271
|%0 0
|%31.19 1.030
|%1.79 59
|
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.88 639
|%25.98 476
|
%37.99|696
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.15 21
|
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.44 1.319
|%31.34 2.127
|
%40.13|2.723
|%4.36 296
|%0 0
|%0.49 33
|%4.24 288
|
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.75 627
|
%42.09|718
|%18.46 315
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.70 46
|
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.26|1.468
|%5.28 175
|%42.57 1.412
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.90 262
|
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.13|232
|%12.88 93
|%12.47 90
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.52 307
|
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.28 302
|%9.87 140
|
%36.50|518
|%0.78 11
|%0 0
|%0 0
|%31.57 448
|
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.99 512
|%9.51 168
|
%43.09|761
|%0 0
|%0 0
|%12.68 224
|%5.72 101
|
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.84 2.140
|%14.60 872
|
%40.75|2.433
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.81 526
|
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.11|526
|%25.36 391
|%29.44 454
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.09 171
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.16 22.746
|
%44.72|28.934
|%10.92 7.063
|%1.50 969
|%0 0
|%0 0
|%7.71 4.985
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.18 500
|%12.08 167
|
%36.54|505
|%9.04 125
|%0 0
|%0 0
|%6.15 85
|
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.57|398
|%19.57 219
|%33.15 371
|%2.68 30
|%0 0
|%0 0
|%9.03 101
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.42 669
|%14.04 299
|
%53.64|1.142
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.89 19
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.28|4.279
|%14.29 1.381
|%34.38 3.322
|%2.43 235
|%0 0
|%0 0
|%4.63 447
|
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.19 6.311
|%9.13 1.638
|
%40.25|7.218
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%15.43 2.767
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞAHİN ÇOLAK
|982
|%57.83
|
|MUHARREM DİNÇ
|555
|%32.69
|
|MESUT MANGALOĞLU
|153
|%9.01
|
|ENGİN DEMİRCİ
|5
|%0.29
|
|İSMAİL YIĞ
|3
|%0.18
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞAHİN ÇOLAK
|602
|%40.76
|
|SÜLEYMAN YÖRÜR
|501
|%33.92
|
|SONER DUR
|338
|%22.88
|
|ALİ OSMAN DİKMEN
|26
|%1.76
|
|GÜNGÖR YILDIZ
|7
|%0.47
|
|HAYDAR YILDIZ
|3
|%0.20
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUHARREM DİNÇ
|680
|%47.79
|
|KEMALEDDİN ÇOLAK
|612
|%43.01
|
|SUAT YÜRÜKEL
|131
|%9.21