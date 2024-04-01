BEKİRHAN SEÇİM SONUÇLARI

|
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.33
1.711
|
%0.31
18
|
%0
0
|
%0.22
13
|
%17.93
1.046
|
%0
0
|
%52.20
3.045
|
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%35.79|1.360
GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|
%0.71
27
|
%0
0
|
%1.03
39
|
%34.37
1.306
|
%0
0
|
%28.11
1.068
|
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.13
949
|
%49.30|1.260
HAMİT TUTUŞ
|
%0
0
|
%0.86
22
|
%8.76
224
|
%0
0
|
%3.95
101
|
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.74|6.074
MEHMET VEYSİ IŞIK
|
%13.97
1.896
|
%0
0
|
%0.33
45
|
%32.02
4.347
|
%0.35
47
|
%8.59
1.166
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%12.42
23.511
|
%1.80
3.411
|
%0
0
|
%0.37
696
|
%64.52|122.143
GÜLÜSTAN SÖNÜK
|
%0.56
1.067
|
%20.32
38.469
|
SASON
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.74|2.322
İRFAN DEMİR
|
%16.72
1.186
|
%0
0
|
%0.44
31
|
%2.74
194
|
%0.04
3
|
%47.32
3.356