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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %96.62
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %76.16
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.18
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %65.52
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %58.01
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %70.37
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %89.89
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.20
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %71.35
SALİH KUTLU 23 %0.01 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %58.96
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.63
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %74.42
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %60.47
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %90.45
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.08
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %70.59
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %63.38
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %67.37
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %77.69
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %61.11
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %65.79
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı