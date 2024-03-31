|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %51.75
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %57.59
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %58.75
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %58.70
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %55.16
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %40.30
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %69.12
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %70.61
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %44.44
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %60.71
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %58.99
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %44.76
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