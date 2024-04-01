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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖLE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖLE Toplam Seçmen 4.323
  • Açılan Sandık 14
  • Kullanılan Oy 3.153
  • Geçerli Oy 2.951
  • Geçersiz Oy 202
  • Katılım Oranı %72.94
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

GÖKHAN BUDAK cumhuriyet-halk-partisi
GÖKHAN
BUDAK
%30.87 911 Oy
AKIN İSMAİLOĞLU yeniden-refah-partisi
AKIN
İSMAİLOĞLU
%29.79 879 Oy
İLHAN GÜLTEKİN adalet-ve-kalkinma-partisi
İLHAN
GÜLTEKİN
%26.03 768 Oy
NERMİN DAŞ gelecek-partisi
NERMİN
DAŞ
%5.73 169 Oy
SERKAN YILMAZ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SERKAN
YILMAZ
%3.08 91 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.46 43 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.15 34 Oy
İyi Parti
%0.98 29 Oy
Saadet Partisi
%0.71 21 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.20 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.323
  • Kullanılan Oy 3.154
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.16 839 Oy
Yeniden Refah Partisi
%27.63 795 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.97 776 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%8.48 244 Oy
Gelecek Partisi
%4.59 132 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%1.56 45 Oy
Saadet Partisi
%0.80 23 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.38 11 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.24 7 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.73|452
KEMAL YAKUP AZİZOĞLU 		%28.73 452 %16.27 256 %0 0 %0 0 %3.62 57 %22.63 356
DAMAL BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21 19 %35.99 565 %0.25 4 %0 0 %0 0
%55.48|871
 %7.07 111
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.03 768
%30.87|911
GÖKHAN BUDAK 		%1.15 34 %0.98 29 %3.08 91 %0 0 %37.89 1.118
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12|808
ERDAL KURUKAYA 		%23.35 392 %0.95 16 %26.50 445 %0 0 %0 0 %1.07 18
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 4.875
%45.06|5.049
FARUK DEMİR 		%0 0 %0.62 70 %0 0 %0.87 98 %9.93 1.113
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.36 481
%56.86|713
ERDEM DEMİRCİ 		%3.75 47 %0 0 %0 0 %0 0 %1.04 13
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.89 226 %20.89 226 %1.76 19 %0 0 %0 0 %0 0 %56.47 611
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.11 436
%30.17|452
 %21.30 319 %0 0 %0 0 %0 0 %19.43 291
DAMAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66 80
%49.89|705
 %0 0 %0 0 %0 0 %25.90 366 %18.54 262
GÖLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.97 776
%29.16|839
 %0 0 %0 0 %8.48 244 %0 0 %35.38 1.018
HANAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.00|754
 %25.56 419 %0 0 %26.48 434 %0 0 %0 0 %1.95 32
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 4.871
%44.28|4.877
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.50 1.267
POSOF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.04 453
%48.93|615
 %12.41 156 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖPRÜLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.08 227
%22.86|235
 %1.85 19 %0 0 %0 0 %0 0 %53.21 547
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İLHAN GÜLTEKİN 1.053 %33.07
Demokrat Parti
DP 		AKIN İSMAİLOĞLU 1.019 %32.00
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZEL ÖZEN 966 %30.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		NİZAMETTİN ÖZTÜRK 71 %2.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OKTAY ARSLAN 51 %1.60
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ŞİMŞEK 14 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATMA BETÜL BALCI 10 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AKIN İSMAİLOĞLU 1.035 %32.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALPER TOLGA ÖZTÜRK 643 %20.49
Saadet Partisi
SAADET 		MAHMUT TOPRAK 554 %17.65
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 511 %16.28
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		MEHMET AKİF TEKİN 201 %6.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ KILIÇ 93 %2.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OKTAY ARSLAN 56 %1.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEVLÜT YILMAZ 45 %1.43
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.131 %35.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		996 %31.56
Demokrat Parti
DP 		764 %24.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		158 %5.01
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		83 %2.63
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.76
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.075 %35.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		712 %23.21
Saadet Partisi
SAADET 		519 %16.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		397 %12.94
Bağımsız
BĞMSZ 		155 %5.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		143 %4.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		53 %1.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		982 %33.60
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		746 %25.52
Saadet Partisi
SAADET 		666 %22.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		310 %10.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		144 %4.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75 %2.57
Kaynak: Anadolu Ajansı