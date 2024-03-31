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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %95.78
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %76.22
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %80.99
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %73.99
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.08
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %64.40
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %54.36
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %69.63
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %89.89
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %80.91
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %75.28
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %68.98
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %57.26
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.93
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %73.26
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %58.75
ENGİN ŞENGÜLER 13 %0.01 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %95.79
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %89.60
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %55.41
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %68.91
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %61.97
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %66.32
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %76.86
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %58.44
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %61.58
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı