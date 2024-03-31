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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %52.24
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %29.82
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.97
İSMAİL ASLAN 11 %0.01 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %73.36
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %77.76
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.66
HÜSEYİN CELEP 4 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.39
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.20
SELMAN KILIÇ 26 %0.02 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %51.88
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %71.45
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %83.27
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.69
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %82.99
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %89.85
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.25
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %69.68
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %57.36
YÜKSEL DAYI 11 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %51.37
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %48.17
DURMUŞ GÖKDUMAN 34 %0.04 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %58.64
SERKAN ILDAM 35 %0.02 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %82.95
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.07
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %71.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %74.53
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %60.61
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %60.68
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %81.66
SİBEL DEMİRDİŞ 2 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %54.84
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %48.97
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %93.13
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %47.40
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %48.99
TARIK ORAKÇI 4 %0.01 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %72.70
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %67.64
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %74.26
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %56.40
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %66.55
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %81.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı