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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.35
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %55.24
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %57.92
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %54.32
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %54.04
MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU 34 %0.09 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %52.31
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %86.87
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %39.55
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %67.93
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %69.39
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %41.67
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %70.10
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %59.82
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.91
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %41.90
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı