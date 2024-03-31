|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %58.86
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %49.40
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %73.53
|ZAFER KARAGÖNLÜ
|11
|%0.12
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %56.14
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %43.59
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %40.82
|HAVVA BİLGİ
|13
|%0.02
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %34.08
|OSMAN DENİZ
|24
|%0.03
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
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