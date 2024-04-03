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Ajans Veri Saati: 03 Nisan 2024, 08:12
Yeniden Refah Partisi

  • KISALTMA

    Yeniden Refah

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
Yeniden Refah TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

HASAN KAYA

Hasan Kaya
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : BARTIN / KOZCAĞIZ
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı