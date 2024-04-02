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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 04:25
Milli Yol Partisi

  • KISALTMA

    Milli Yol

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
Milli Yol TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

BAYRAM ÖZKAN

Bayram Özkan
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : KAYSERİ / YEŞİLHİSAR
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı