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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 07:10
İyi Parti

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

CUMALİ ÖZTÜRK

Cumali Öztürk
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : KÜTAHYA / YENİKENT
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı