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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 22:30
Cumhuriyet Halk Partisi

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

GÜLTEKİN YILMAZ

Gültekin Yılmaz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : TOKAT / REŞADİYE
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı