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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %68.97
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %56.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %42.31
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %23.73
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %55.23
0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.34
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı