|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %21.28
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.72
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %63.64
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %70.67
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %31.17
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.54
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