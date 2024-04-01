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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:26
Anavatan Partisi

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

RECAİ CANORUÇ

Recai Canoruç
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : ANKARA / GÖLBAŞI
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı